Caganer.com inaugura una botiga al Barri Vell de Girona i treballa per expandir-se a altres ciutats

L’empresa empordanesa està present sobretot a Barcelona, on properament hi obrirà el vuitè punt de venda

Els germans Sergi i Marc Alós, copropietaris de Caganer.com, a la nova botiga a Girona.

Els germans Sergi i Marc Alós, copropietaris de Caganer.com, a la nova botiga a Girona.

L’empresa empordanesa Caganer.com s’expandeix amb la inauguració de l’onzena botiga, situada al Barri Vell de Girona. El nou local té uns 70 metres quadrats i es troba al centre de la ciutat, al número 25 del carrer de l’Argenteria. La seva posada en funcionament ha generat dos llocs de treball, està oberta tots els dies de la setmana i disposa de tota la col·lecció de caganers.

Els germans Sergi i Marc Alós, copropietaris de Caganer.com, acompanyats dels seus pares al davant de la nova botiga de Girona.

Els germans Sergi i Marc Alós, copropietaris de Caganer.com, acompanyats dels seus pares al davant de la nova botiga de Girona.

Amb seu a Torroella de Montgrí, la companyia fa més de tres dècades que elabora peces artesanals de fang inspirades en personatges famosos de l’actualitat. Present sobretot a Catalunya, està a punt d’obrir un altre establiment a Barcelona, mentre que treballa amb la voluntat d’expandir-se a altres ciutats de l’Estat i també d’obrir mercat a nivell internacional en el futur.

Sergi Alós, copropietari de Caganer.com, explica que "som una empresa empordanesa i té tot el sentit del món estar presents a Girona. Tenim molts clients a la demarcació que durant bastant de temps han contactat amb nosaltres per demanar-nos obrir un punt de venda a la ciutat".

La majoria d’ells estan ubicats a Catalunya. A part del local inaugurat al Barri Vell de Girona i del taller-botiga a Torroella de Montgrí, el gruix es troba a Barcelona. A la capital catalana, l’empresa empordanesa hi té 7 punts de venda, però properament n’hi haurà un altre a la Plaça de les Olles, situada al barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella. També hi ha locals a Madrid i Bilbao, aquest últim inaugurat l’any passat.

La nova botiga de Caganer.com al Barri Vell de Girona.

La nova botiga de Caganer.com al Barri Vell de Girona.

"Som conscients que el nostre model de negoci està del tot consolidat a Catalunya i és per aquest motiu que fa pocs anys vam decidir obrir el punt de mira. A Madrid les coses ens funcionen i també ha tingut molt d’èxit la botiga que vam obrir a Bilbao. Volem fer-nos forts allà a on estem presents, pel que hem de valorar molt bé quin serà el nostre proper pas", exposa Sergi Alós.

Més de tres dècades creant figures

L’empresa Caganer.com elabora caganers populars des de 1992. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de l’empresa familiar que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Amb l’objectiu de desestacionalitzar la figura del Nadal, va inaugurar la seva primera botiga física fa quatre anys.

TEMES

