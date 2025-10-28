en
Girona suma més de 3.000 herències en mig any
En els primers sis mesos de 2025 es van registrar als municipis de les comarques gironines que disposen de notaries un total de 1.017 donacions
En el primer semestre de l’any, als municipis de les comarques gironines amb notaria es van formalitzar fins a 3.078 herències, és a dir, pràcticament la meitat de les 6.270 comptabilitzades en tot el 2024, segons dades facilitades a aquest diari pel Col·legi Notarial de Catalunya. Al conjunt de Catalunya el patró és molt similar: entre gener i juny es van registrar 30.636 herències, mentre que el total anual del passat exercici va ser de 61.896.
Durant aquests mesos, a la província es van registrar 1.017 donacions, de nou un volum molt proper al 50% de les 2.061 anotades el 2024 a les comarques gironines. En l’àmbit català, fins al juny es van comptabilitzar 10.620 donacions, el 56% de les 18.809 que es van registrar l’any passat.
D’acord amb les dades del Col·legi Notarial de Catalunya, la majoria de les herències es van signar a la capital i a les principals poblacions de la demarcació. Girona ciutat encapçala el rànquing amb 544 herències fins al juny (el 17,6% del total provincial), seguida de Figueres amb 377 i Olot amb 249. Per sobre del centenar d’herencies també hi ha Blanes (180), Ripoll (151), Roses (143), Sant Feliu de Guíxols (131), Palamós (128), Palafrugell (120), Santa Coloma de Farners (119), Salt (106), Lloret de Mar (106) i l’Escala (100).
Al voltant de 6.000
Al conjunt de la província, les dades dels últims anys mostren una estabilitat amb lleus oscil·lacions. El 2022 es van registrar 6.215 herències a les comarques gironines; l’any 2023 la xifra va pujar fins a 6.564, un 5,6% interanual més, mentre que el 2024 va caure fins a 6.270, un 4,4% menys respecte de 2023. Fins al juny de 2025, amb 3.078 herències, el ritme es manté en la línia dels darrers exercicis.
Donacions
Pel que fa a les donacions, el volum més alt a les comarques gironines també es va donar a Girona amb 284 fins al juny (el 27,9% del total provincial), seguida de Figueres (128) i Olot (66). També destaquen Roses (49), Blanes (47), Banyoles (45), Palafrugell (38), Palamós (36), Sant Feliu de Guíxols (34) i la Bisbal d’Empordà (33).
En alguns municipis de les comarques gironines el ritme del primer semestre ja supera de llarg la meitat del total del 2024. Per exemple, a Roses les 49 donacions registrades en el primer semestre suposen el 69% del total anual del 2024. En el cas d’Olot amb 66 és un 68% i a Salt amb 20 donacions un 64,5%.
D’aquesta manera, el nombre d’herències signades al territori triplica el de donacions. La donació, el lliurament de béns d’una persona a una altra de manera lliure i desinteressada, està subjecta a l’impost sobre successions i donacions, transferit parcialment a les comunitats autònomes, a més de l’impost de plusvàlua (municipal) i un tercer, que és el de renda de les persones físiques (IRPF), que no s’aplica en el cas de les herències. La donació pot ser una alternativa a l’herència, però més cara.
