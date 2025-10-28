El govern espanyol destina 660.000 euros a la compra de vacunes contra la dermatosi
El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència per lluitar contra el virus
El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència de les actuacions sanitàries necessàries per adquirir vacunes per lluitar contra la dermatosi nodular. En concret, es destinaran 660.000 euros per la compra de les dosis. El govern espanyol recorda que la vacunació d'emergència és una "pràctica essencial" per frenar la propagació del virus que afecta els bovins. L'objectiu és immunitzar els animals propers als 18 brots detectats a les comarques gironines. De moment, només s'està vacunant els bovins situats a 50 quilòmetres dels tres radis, però s'ha demanat a la Unió Europea ampliar el perímetre. El govern espanyol ha afegit que, amb aquesta adquisició, també s'està preparant per si, en un futur, cal vacunar en altres àrees.
