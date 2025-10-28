Transgourmet estrena un centre d'atenció al client per donar servei a més de 6.000 usuaris per setmana
Les noves instal·lacions ubicades al centre de Vilamalla donen feina a 45 persones
Transgourmet Ibèrica, dedicada a la distribució a l’hostaleria i als supermercats, ha inaugurat oficialment el seu nou "Contact Center", un espai ubicat als serveis centrals de la companyia a Vilamalla per atendre més de 6.000 clients a la setmana.
El nou centre d'atenció al client de Transgourmet vol oferir un servei "més estratègic i personalitzat" i està preparat per donar cobertura a incidències o consultes, segons informa la companyia en un comunicat. En total, està format per 45 treballadors i les instal·lacions permeten que 20 persones treballin de manera simultània.
El nou espai vol agilitzar el procés de compra dels clients. Actualment, més de 5.000 usuaris fan les seves compres a través de la plataforma d’e-commerce de Transgourmet, sumant-se a la resta dels punts de contacte com la via telefònica i el correu electrònic.
Sílvia Otero, directora executiva d'operacions de Transgourmet Ibèrica, i Gabriel Rodríguez, director del "Contact Center", asseguren que "les persones que treballen en aquesta àrea són la veu que transmet els valors de la companyia i les que mantenen un vincle i un contacte directe amb els nostres clients".
Més de 1.200 milions d'euros
L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
