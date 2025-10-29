Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un expert en economia alerta sobre els riscos de guanyar la loteria

Torrens comparteix cinc recomanacions clau per aquells que tinguin la sort d’encertar un premi important

Un expert en economia alerta sobre els riscos de guanyar la loteria / ACN

Bruna Segura

Girona

Guanyar un premi de loteria pot semblar el somni de qualsevol persona, però, segons adverteix Sergi Torrens, expert en economia i loteries, pot convertir-se en un malson si no es gestiona correctament. En un vídeo recent, va explicar que “el 70% de les persones que guanyen la loteria estan arruïnades cinc anys després”, una dada sorprenent però real.

Per evitar aquest destí, Torrens va compartir cinc recomanacions clau per aquells que tinguin la sort d’encertar un premi important:

1. Màxima discreció

El primer consell és mantenir la confidencialitat. “No ho expliquis a tothom”, va dir l’expert, ja que fer-ho pot generar expectatives i pressions externes, a més d’atreure persones interessades a aprofitar-se de la situació.

2. No prendre decisions precipitades

El segon punt que va destacar és no actuar impulsivament. Torrens recomana deixar passar un temps prudencial abans de gastar o invertir els diners, per poder analitzar la nova situació amb calma i cap fred.

3. Comptar amb un banc i entendre la tributació

També va recordar que cal disposar d’un compte bancari domiciliat a Espanya per rebre el premi, i que Hisenda reté el 20% dels guanys, excepte els primers 40.000 euros, que estan exempts d’impostos. “Si et toquen 400.000 euros, tributaràs pel 20% dels 360.000 restants, és a dir, 72.000 euros. Et quedaran nets uns 328.000”, va exemplificar.

4. No amortitzar deutes de seguida

Un altre error freqüent, segons Torrens, és córrer a pagar tots els deutes o la hipoteca. Encara que sembli una bona idea, no sempre és la millor opció financera, ja que pot limitar la liquiditat disponible per a altres necessitats o inversions.

5. Buscar assessorament professional

Finalment, recomana consultar un assessor financer independent abans de prendre decisions importants. Un expert pot ajudar a planificar millor els diners, invertir amb seguretat i evitar errors habituals que porten a la ruïna.

Amb aquests consells, Sergi Torrens vol fer entendre que guanyar la loteria no garanteix l’estabilitat econòmica, i que la clau és la gestió intel·ligent dels diners.

