La gironina Medtech Catalonia avança cap a la seva sortida a borsa
La companyia es marca l'any 2030 com la data per fer el salt a BME Growth o BME Scaleup
La gironina Medtech Catalonia, que opera sota la marca Clyype amb el seu equip de protecció respiratòria, ha fet el primer pas per cotitzar als mercats alternatius en incorporar-se a l’Entorn Premercat (EpM) de BME, programa que assessora empreses en el procés d’incorporació als mercats financers.
La companyia es marca l'any 2030 com la data per fer el salt a BME Growth o BME Scaleup, segons informen fonts de l'empresa a aquest diari. La firma es troba enmig d'un procés d'inversions, després d'arrencar les vendes del seu producte aquest mateix any. A l'estiu va obrir una ronda d'inversió d'un milió d'euros, dels quals ja n'ha captat 700.000 euros. Amb la ronda actual, la suma obtinguda per l'empresa en diferents rondes podria ascendir fins als 4,7 milions d'euros.
Malgrat aquests moviments, els actuals propietaris de l'empresa volen mantenir el control de la companyia." És difícil dir ara el percentatge de capital que voldrem col·locar; perquè fins a arribar-hi passaran moltes coses. Però la idea és continuar mantenint el control i fer un grup empresarial industrial gironí de fabricació i venda de productes sanitaris", detallen fonts de la companyia.
De fet, fa pocs mesos, el president executiu de Medtech Catalonia, Jordi Bellvehí, assegurava fa uns mesos que principalment buscaven "socis més aviat petits, capital privat, empreses i particulars que creuen en el projecte de país, de territori, que és un projecte industrial".
Contractes de distribució
La companyia fundada l'any 2020 va començar a vendre el seu equip de protecció respiratòria al maig d'aquest mateix any, però ja té contractes de distribució signats amb països com Mèxic, Japó, Alemanya o Regne Unit entre d'altres. Precisament, en el marc de la fira Global Health Exhibition de Riad, aquesta mateixa setmana l'empresa ha signat contracte de distribució exclusiva pel sector hospitalari a l'Aràbia Saudita.
Pel que fa a les previsions econòmiques, Jordi Bellvehí explicava fa uns mesos a aquest diari que la prioritat per al pròxim exercici és equilibrar comptes i assolir la rendibilitat, fet que implicaria ingressar com a mínim 3,5 milions d’euros. Mirant més enllà, Medtech Catalonia confia en mantenir un ritme de creixement sostingut que li permeti facturar prop de 8 milions d’euros el 2027 i obtenir uns guanys que superarien el milió d’euros.
Sistema de protecció
El dispositiu respiratori Clyype és únic al món i s’ha fet seguint consells i recomanacions de centenars de professionals de la salut: cobreix tot el cap, és reutilitzable i no s’entela gràcies a un sistema de filtratge fet amb enginyeria pionera gironina que protegeix 110 vegades més que una FFp1. I un factor molt important: permet que el pacient pugui veure tot el rostre al professional i garantir així les expressions facials. El dispositiu va ser concebut inicialment per a l’àmbit hospitalari, però el seu disseny s’ha adaptat per donar resposta també a altres sectors, com ara el veterinari o l’industrial.
L'empresa gironina opera des de fa uns mesos des del Girona Hub. Medtech Catalonia treballa amb la companyia Inbrooll, ubicada a Palol de Revardit, que és l'encarregada de fabricar els seus equips.
