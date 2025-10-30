La Generalitat impulsa un pla per atraure 6.000 milions d'euros d'inversió estrangera
Catalunya espera crear 45.000 llocs de treball fins a 2030 amb la captació d’empreses
Ja hi ha 400 projectes, dels quals 70 estan molt avançats
María Jesús Ibáñez
El Govern de la Generalitat té sobre la taula uns 400 projectes d’inversió estrangera liderats per empreses que estan interessades a assentar-se a Catalunya. De tots els projectes, "uns 70 ja disposen d’ubicació", segons va confirmar ahir el secretari d’Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, que és també conseller delegat de l’agència de promoció internacional Acció. La dada la va facilitar durant la presentació d’Estratègia de Captació d’Inversió Estrangera a Catalunya 2026-2030, un ambiciós pla amb el qual s’espera rebre un impacte d’uns 6.000 milions d’euros i crear al voltant d’uns 45.000 nous llocs de treball.
Si s’arriba a l’objectiu marcat, el 2030 Catalunya hauria augmentat en un 27% el nombre de companyies internacionals amb presència al seu territori i en més del 60% la inversió realitzada i els llocs de treball creats respecte als resultats de l’últim quinquenni, va destacar el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
El nou pla, a la presentació del qual van assistir representants del teixit empresarial català i alcaldes, neix amb l’objectiu que en els pròxims cinc anys es materialitzin almenys 600 projectes d’inversió per consolidar Catalunya com a seu de 10.000 filials de companyies estrangeres.
Agilitzar els permisos
El propòsit és que almenys la meitat de la inversió captada sigui del sector industrial, que el 75% dels projectes siguin neutres des del punt de vista climàtic i que el 50% de la inversió i l’ocupació es materialitzin fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
"Per això necessitem comptar amb la complicitat de les administracions locals, perquè agilitzin la concessió de permisos i mobilitzin terrenys", va insistir Sàmper. "A més, ens hem marcat com a repte arribar a les 3.000 start-ups per al 2030", va afegir el conseller delegat d’Acció.
Els projectes amb què treballa ara la Generalitat "són de tipologia molt variada", va dir Baró, que va assenyalar que Catalunya disposa de 3.000 hectàrees de sòl industrial repartides per tot el territori per posar-les al servei dels possibles interessats. "Però necessitem més espais", va afegir Jordi Ortiz, director del departament d’Inversió Estrangera d’Acció, que va animar els ajuntaments, "més enllà de l’àrea metropolitana, perquè comuniquin quins terrenys podrien facilitar i així poder dissenyar un mapa de sòl i d’edificis". "També estem en contacte amb les companyies elèctriques, perquè aquestes inversions són molt demandants d’energia", va afegir Ortiz.
Els Estats Units i la Xina lideren la llista de països als quals Catalunya es dirigirà per mirar d’atraure possibles inversors. Els segueixen França, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica i els Països Baixos, a més del Japó, l’Índia i Corea del Sud. "Aquest top ten és el que marca les prioritats, però, evidentment, estem oberts a qualsevol altra procedència", va dir Baró. Entre els sectors que més interessen a Catalunya destaquen l’industrial, amb l’automoció i la mobilitat sostenible, l’alimentació, els semiconductors i la química com a àmbits més rellevants. "Però també estem mirant d’atraure inversions de la indústria digital, del sector de la salut i la cura personal i de la sostenibilitat", va afegir.
Compartir la prosperitat
"Ara el que necessitem és, entre altres coses, comptar amb una garantia energètica i situar-nos en el circuit del talent, aconseguir que els professionals que surten del seu país per treballar uns anys i millorar triïn Catalunya", va proclamar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar èmfasi també en la necessitat d’avançar en les infraestructures, en el treball conjunt entre administracions i el sector privat i en la necessitat "de no deixar ningú enrere, que aquesta prosperitat sigui compartida".
Sàmper, que va recordar que Catalunya ja va ser pionera amb la creació d’Acció fa 40 anys, com la primera agència de captació d’inversió estrangera a Espanya i una de les primeres a Europa, va detallar que en aquestes quatre dècades s’han concretat més de 1.600 projectes d’inversió estrangera, amb una inversió total superior als 13.300 milions i la creació i manteniment de més de 95.000 llocs de treball. Només el 2024, l’entitat va aconseguir un rècord històric al superar per primera vegada els 1.000 milions en inversió, un 19% més que l’any anterior i la xifra més alta des de 1985.
Les empreses interessades a assentar-se a Catalunya comptaran amb un acompanyament durant tot el cicle de gestió d’un projecte (des de la promoció fins a la retenció d’inversions) i suport per donar resposta als reptes als quals s’enfronten les inversions (relacionades amb el sòl industrial i els subministraments, l’agilitació administrativa, el talent i els incentius econòmics).
