Girona lidera el turisme rural a Espanya i preveu una bona ocupació per Tots Sants
Les últimes estadístiques de l'INE la situen com la província amb més viatgers, per davant de Màlaga, Cáceres i Àvila
O. P.
Girona s’ha consolidat com la província amb més viatgers allotjats en establiments de turisme rural a tot Espanya durant el mes de setembre, amb un total de 18.215 persones. Així ho indiquen les últimes dades disponibles publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que situen la demarcació per davant de Màlaga (17.092), Cáceres (15.134) i Àvila (12.405).
A escala estatal, les pernoctacions en allotjaments rurals van créixer un 0,5 % al setembre respecte al mateix mes de l’any anterior. Tot i la lleugera caiguda del turisme nacional (-0,3 %), les estades de viatgers estrangers van augmentar un 1,8 %, amb alemanys, francesos i britànics com a principals clients.
La mitjana d’ocupació dels establiments rurals a Espanya se situa en el 23,4 %, amb un repunt fins al 38,4 % durant els caps de setmana. Les Illes Balears lideren en nombre de pernoctacions (més de 244.000) i grau d’ocupació (66,4 %), però Girona destaca pel volum absolut de viatgers.
Aquest bon comportament del sector gironí es manté de cara a la festivitat de Tots Sants, malgrat que enguany no genera un cap de setmana llarg en el calendari laboral. Segons la plataforma Escapadarural.com, Girona ja registra un 59 % d’ocupació per al cap de setmana del 31 d’octubre al 2 de novembre, una de les xifres més altes del país, només superada per Barcelona (70 %) i Toledo (60 %).
Tot i que la festivitat de Tots Sants no ha generat pont laboral, sí que ha coincidit amb vacances escolars en comunitats com Madrid, Galícia, Astúries o Aragó, fet que ha influït en les reserves. La mitjana d’ocupació prevista a nivell estatal és del 40 %, per sota del 65 % registrat l’any passat.
