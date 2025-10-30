Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
Catalunya, Balears, Andalusia, País Basc i Canàries concentren les localitats amb els preus més elevats
El preu de l’habitatge continua creixent de manera generalitzada arreu de l’Estat, i les comarques gironines no són cap excepció. En aquest context d’escalada de valors immobiliaris, dos municipis de la província s’han colat entre les 25 localitats més cares d’Espanya per comprar un pis, segons les últimes dades del portal immobiliari pisos.com.
Begur és la localitat gironina més cara per comprar un habitatge, amb un preu mitjà de 4.697 euros per metre quadrat. Això vol dir que comprar un pis d'uns 90 metres quadrats suposa un desemborsament de més de 420.000 euros.
Aquesta xifra ha crescut considerablement en els últims anys. En concret, des del 2021, el preu de l'habitatge a Begur s'ha encarit un 56,1%. Així, comprar un pis de les mateixes característiques -90 metres quadrats- costava fa quatre anys uns 270.000 euros.
La segona localitat de la província més cara per adquirir un immoble és el Port de la Selva, amb un preu mitjà de 4.509 euros per metre quadrat. Comprar un pis de 90 metres quadrats al municipi costa al voltant de 405.000 euros, un 23,9% més que fa quatre anys, segons les dades del portal immobiliari.
Preus més elevats
Aquests són els únics municipis de les comarques gironines dins del rànquing de les 25 localitats més cares per comprar un habitatge de tot l'Estat. Totes elles es concentren a Illes Balears, Andalusia, Catalunya, el País Basc o les Canàries. Tanmateix, l'arxipèlag balear manté la seva hegemonia absoluta, acaparant més de la meitat del rànquing, amb 15 de les localitats més cares.
De fet, les primeres set posicions del llistat les ocupen localitats de les Illes Balears. El preu als municipis més cars multipliquen per dos els registres del Port de la Selva i Begur. Formentera és el municipi més car amb un preu de 9.661 euros per metre quadrat, seguit per Santa Eulària des Riu (9.068 €/m²), Sant Josep de sa Talaia (7.549 €/m²), Calvià (7.526 €/m²) i Eivissa (7.286 €/m²).
"El preu de l'habitatge a Espanya continua el seu ascens de manera sostinguda. La manca d'oferta i l'escassetat de noves construccions dificulten la correcció d'aquesta tendència a curt termini, especialment en aquelles zones on la demanda roman elevada i el sòl disponible és reduït, com és el cas de les Balears", explica el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font.
"El més destacable d'aquesta evolució és el comportament dispar entre territoris. Mentre que Formentera es manté relativament estable amb un increment contingut del 0,78% respecte al 2021, altres localitats com Santa Maria del Camí, Andratx o Marbella han experimentat pujades espectaculars del 80,69%, 79,49% o 78,05%, respectivament", afegeix Font.
