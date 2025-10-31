Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CCOO rebutja l'ERO d'Amazon i exigeix a la companyia informació i transparència en el procés

El sindicat afirma que “està per veure” el paper que jugarà la intel·ligència artificial en aquesta reestructuració

Treballadores d'Amazon de la planta de Martorelles es manifesten pel centre de Barcelona amb cartells en contra de la multinacional, en una imatge d'arxiu.

Treballadores d'Amazon de la planta de Martorelles es manifesten pel centre de Barcelona amb cartells en contra de la multinacional, en una imatge d'arxiu. / Maria Asmarat (ACN)

ACN

ACN

CCOO ha rebutjat aquest divendres l'Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) d'Amazon que afectarà 1.200 treballadors dels centres corporatius de Barcelona i Madrid i ha exigit a la companyia, en un comunicat, informació i transparència en el procés. El sindicat ha lamentat que el gegant tecnològic hagi anunciat “una mesura d'una magnitud semblant sense facilitar més detall sobre les causes que el motiven”. Segons el sindicat, aquests acomiadaments “no poden tenir fonament econòmic en un dels gegants empresarials més rendibles del món”. El sindicat ha afirmat que “està per veure” el paper que jugarà la Intel·ligència Artificial (IA) en aquesta reestructuració.

En total, Amazon Espanya compta amb un total de 28.000 treballadors. L’expedient s’emmarca en un pla global d’acomiadaments a tot al món, que afectarà al voltant de 14.000 persones i les àrees afectades seran principalment administratives i tecnològiques, ha indicat.

CCOO considera que “no hi ha justificació econòmica” per acomiadar 1.200 persones, quan precisament aquesta plantilla “ha contribuït decisivament al creixement exponencial de l'empresa”. “S'ha de veure el paper que juga la Intel·ligència Artificial (IA) en aquesta reestructuració, segons el que ha declarat la mateixa companyia nord-americana amb l'objectiu de reduir costos, a costa de l'ocupació, mentre s'engreixa el compte de beneficis”, han apuntat.

