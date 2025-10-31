Una tradició que també és un estalvi: fer panellets a casa costa la meitat que comprar-los a la pastisseria
Els preus són volàtils, ja que el de l'ametlla i el del pinyó estan a màxims, i el del sucre ha baixat un 22% en un any
Els panellets fets a casa costaran aproximadament la meitat que comprats a una pastisseria. Segons càlculs de l’ACN a partir del preu actual de cadascun dels ingredients, consultats en una coneguda cadena catalana de supermercats i una botiga de barri de venda a granel de gra, fruits secs i cereals, el preu per quilo se situa en uns 36 euros, al voltant d'un euro cada panellet de pinyons. En canvi, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, un quilo dels dolços típics de la Castanyada costarà entre 60 i 70 euros, pràcticament dos euros la unitat. Dades dels últims anys d'Agricultura mostren que els preus són volàtils: mentre que el de l'ametlla i el del pinyó estan a nivells màxims aquesta tardor, el del sucre ha baixat un 22% en un any.
La Maria Àngels Mercader i la seva germana Carme han quedat per, com cada any, fer panellets per a tota la família. Barregen la farina d'ametlla, el sucre, la ratlladura de llimona i les clares d'ous abans de fer la pasta que treballen amb les mans fins a aconseguir una massa homogènia que deixen reposar un dia a la nevera. Un cop la tinguin a punt, arrebossaran de pinyons les boles que en trauran de la massa i cap al forn. "Fa molts anys que me'ls faig jo", diu la Maria Àngels que reconeix que un dels motius per no anar a la pastisseria és el preu dels panellets.
I és que les germanes fan panellets per a tota la família que explica que ha vist com cada any "és més car" fer panellets. En fa de cirera, de panses, de codony i també de pinyons tot i que són els que menys agraden a casa. "Els tenim per la mainada, però no en mengem gaire. Els pinyons són molt cars i més ara per la Castanyada", argumenta.
De fet, explica que quan encara no els feia a casa en comprava pocs i que va ser arran d'ampliar la família que va aprendre'n i, des d'aleshores, els fan a casa i així els surt més bé de preu. I és que fets a casa, els panellets tenen un cost notablement més assequible, a l’entorn d’un 50% més econòmic. En concret, l’elaboració d’un quilo de panellets de pinyons –unes 35 unitats– surt al voltant d’uns 36 euros, segons els preus d'ingredients consultats en una cadena catalana de supermercats de gamma mitjana i també en una botiga de barri de venda a granel.
En canvi, segons les dades del Gremi de Pastisseria de Barcelona, enguany el quilo de panellets comprats directament a la pastisseria oscil·la entre els 60 i els 70 euros. De fet, el preu de venda s’ha encarit entre un 3% i un 6% respecte de l’any passat per l’increment “important de preu” del pinyó i l’ametlla, i també a l’alça dels costos de producció, segons el Gremi.
En qualsevol dels dos casos, els panellets no són una elaboració econòmica, per l’alt preu dels seus dos ingredients principals (ametlla molta i pinyons). Pel que fa a l’ametlla, a mitjan octubre es pagava a 15 euros el quilo (en un establiment de venda a granel), i un quilo és la quantitat necessària per fer la massa per a 35 panellets. Pel que a als pinyons, l’ingredient més car de tots, a la mateixa botiga tenia un cost de fins a 70 euros el quilo.
Volatilitat de preus
En qualsevol cas, els preus dels panellets tradicionalment han estat marcats per la volatilitat, ja que el cost dels ingredients canvien de manera significativa cada temporada. Segons dades d'Agricultura, el preu d'un quilo d'ametlla convencional per a majoristes sense sumar el transport o l'IVA i sense moldre és de 6,11 euros a finals d'aquest setembre, el màxim des de l'inici de la sèrie històrica, el 2017. Això és un 62,9% més que el setembre del 2024, quan era de 3,75 euros el quilo. Des de la pandèmia, havia oscil·lat entre els 3 i els 4 euros, però el setembre del 2019 havia arribat als 5,69 euros el quilo.
Els ous també estan a màxims des de, com a mínim, fa vuit anys. Per exemple, a la llotja de Bellpuig, el preu d'una dotzena de mida L és de 2,20 euros, un 20% més que fa un any i pràcticament el triple que fa cinc anys, quan se situava en 81 cèntims.
Pel que fa al pinyó, a la llotja de Barcelona es venia a 53 euros el quilo fa un mes, cosa que és un 21,8% més que un any abans, però un 24,8% menys que el 2020, quan es va arribar a enfilar fins als 70.
El sucre també mostra una inestabilitat de preus, amb una baixada del 22,1% respecte a l'any passat, quan es va assolir el nivell màxim d'inflació deguda a la guerra d'Ucraïna. No obstant, els preus previs al conflicte a l'Europa de l'Est encara no s'han assolit, ja que el cost d'aquest any és un 23,7% més alt que el 2020.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- L'art de l'arròs: de veure l'àvia cuinar a preparar paelles en casaments
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»