Aquests municipis gironins tenen més autònoms que assalariats
Una de cada sis persones amb feina de les comarques gironines treballa per compte propi
El pes dels autònoms a les comarques gironines supera la mitjana estatal. La província compta amb més de 65.000 persones que treballen per compte propi, un 17,55% dels afiliats a la Seguretat Social. És a dir, un de cada sis treballadors de les comarques gironines és autònom. Aquest percentatge supera en un punt les xifres del conjunt de l'Estat, on els autònoms suposen el 16,5% dels treballadors. Aquesta major presència de professionals independents s’explica, en part, pel pes del sector serveis a Girona, que empeny moltes persones a emprendre amb petits negocis de restauració o comerç.
Sigui com sigui, més enllà de la xifra global, la presència d’autònoms no és homogènia i canvia notablement d’un municipi a l’altre. En línies generals, és més alta als nuclis petits, on sovint l’autoocupació acaba sent gairebé l’única via professional disponible.
Les fitxes municipals del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya posen de manifest aquesta realitat. En un total de 23 municipis de les comarques gironines hi ha més autònoms que assalariats, totes elles petites localitats.
Garrigoles, al Baix Empordà, és el municipi gironí amb un major percentatge d’autònoms. El 72% dels afiliats són treballadors per compte propi, és a dir, set de cada deu són autònoms. En concret, en aquest cas, 22 dels 30 treballadors de la localitat són professionals independents.
Una situació semblant es dona a Cistella (Alt Empordà), on hi ha 39 autònoms, el 65% dels afiliats al municipi. Per sobre del 60% també hi ha Sales de Llierca, Ogassa i Montagut i Oix. El llistat de municipis que superen el 50% d'autònoms el completen Foixà, Riudaura, Vilallonga de Ter, Riumors, Viladasens, Albons, Rabós, Vilabertran, Avinyonet de Puigventós, Llanars, Sant Martí de Llémena, Vidrà, Ultramort, Sant Climent Sescebes, Molló, Canet d'Adri i Borrassà.
Més assalariats
A l’altra cara de la moneda, el municipi gironí amb el percentatge més baix d’autònoms és Riudellots de la Selva, on només representen el 2,2% dels cotitzants. La xifra s'explica per la presència d'un gra polígon al seu terme municipal amb grans empreses com Friselva, Comexi o Roberlo.
En segon lloc, entre les poblacions amb menys autònoms se situa el Far d'Empordà, on la xifra de treballadors autònoms és d'un 2,79%, seguida per Vilamalla, on els treballadors per compte propi suposen un 3,33% dels afiliats. En aquests municipis es repeteix la mateixa situació, la presència de grans empreses com per exemple Amazon o Transgourmet Ibérica.
De fet, a totes aquestes localitats es dona la particularitat que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que no pas residents en edat de treballar, ja que la presència de grans empreses provoca que bona part de l'activitat econòmica de la zona s'hi concentri, cosa que atrau treballadors dels municipis propers que cada dia s'han de desplaçar fins als centres de treball.
La ciutat de Girona també és un dels municipis de la província amb un percentatge més baixa d'autònoms, un 7,97% sobre el total. A més de la presència d'empreses, també cal tenir en compte que la capital de província concentra una part important de les delegacions provincials d'organismes públics, motiu pel qual compta amb un volum important de funcionaris i empleats públics.
