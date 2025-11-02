On el talent i els valors es troben: 130 anys formant futur
Al novembre, la Universitat Pontifícia Comillas celebra les seves Jornades de Portes Obertes, una oportunitat per conèixer la seva àmplia oferta de graus i dobles graus, i descobrir un model educatiu que combina excel·lència acadèmica, valors i projecció professional.
Cecilia Vega
Cada any, milers de joves espanyols s’enfronten a una de les decisions més importants de la seva vida: triar quin grau estudiar i on fer-ho. Se succeeixen les converses a casa, les cerques a Internet, les visites a campus universitaris... No es tracta només de triar una carrera, sinó de definir en quin entorn volen créixer, aprendre i, sobretot, qui volen arribar a ser. Aquesta decisió, a més de vocacional, és cada vegada més pragmàtica: segons un estudi de la Fundació Universitat-Empresa, un 81 % dels estudiants que fan la PAU prioritza les sortides laborals a l’hora de prendre la seva decisió. L’ocupabilitat s’ha convertit, així, en un factor decisiu.
En aquest context, la Universitat Pontifícia Comillas es presenta com una opció destacada. Amb convenis de pràctiques amb més de 3.000 empreses nacionals i internacionals i una taxa d’inserció laboral superior al 96 %, ofereix no sols excel·lència acadèmica, sinó també una formació integral basada en valors i compromís social.
Formació integral i en valors
Fundada el 1890, Comillas és una universitat catòlica sense ànim de lucre dirigida per la Companyia de Jesús, la institució privada amb més universitats al món. La seva seu principal es troba a Madrid, on hi ha els seus centres històrics Comillas ICADE (Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials i Gastronomia i Innovació Culinària), Comillas ICAI (Enginyeria), Comillas CIHS (Ciències Humanes i Socials) i l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “San Juan de Dios” – que té dos campus a Madrid i un a Sevilla–, als quals s’hi afegeix INEA (Escola d’Enginyeria Agrícola i Agroambiental, a Valladolid). Aquesta estructura, complementada per més de 38 càtedres i instituts d’investigació, permet que el coneixement flueixi de manera transversal, enriquint la formació en totes les disciplines.
La universitat selecciona els seus estudiants mitjançant un rigorós procés que valora talent, motivació i compromís. Aquí aprenen en un entorn de respecte mutu, amb un alt nivell d’exigència i proximitat en la relació interpersonal. La metodologia combina treball en equip, projectes col·laboratius i orientació pràctica. A més, tots els alumnes cursen un Diploma d’Habilitats Personals i Professionals, que reforça competències com la comunicació, el lideratge, la gestió del temps, el treball en equip i el servei als altres. Tot això es resumeix en el seu lema: “Homes i dones amb i per als altres”.
Connexió amb el món professional i ocupabilitat
Al llarg de més d’un segle, Comillas ha format més de 50.000 professionals que avui ocupen llocs de lideratge en àmbits tan diversos com l’enginyeria, l’empresa, el dret, la salut o les ciències socials. No és estrany, ja que Comillas ofereix 41 graus i dobles graus, 83 postgraus i 10 programes de doctorat. Cada any revisa els seus plans d’estudi per assegurar que els seus alumnes adquireixin competències pràctiques i actualitzades, alineades amb les exigències dels ocupadors. Actualment destaquen opcions innovadores com el Grau en Traducció, Interpretació i Tecnologies del Llenguatge, que combina Humanitats i intel·ligència artificial; el Doble Grau en ADE i Gastronomia i Innovació Culinària, que uneix empresa i creativitat; o el pioner Màster en Treball Social en l’Àmbit Sanitari. A més, els estudiants de tots els graus tenen accés a experiències pràctiques de qualitat des dels primers cursos, que permeten un contacte precoç amb el mercat laboral.
Projecció internacional
Comillas manté una sòlida projecció internacional, amb més de 600 acords amb universitats de cinc continents. El QS World University Rankings torna a situar Comillas al capdavant d’Europa en mobilitat internacional, concretament entre les deu universitats europees amb més intercanvis.
A més, la universitat impulsa la School of Executive and Continuing Education (Onexed) i l’escola de negocis Advantere, desenvolupada conjuntament amb la Georgetown University i la Universidad de Deusto, reforçant el seu lideratge en formació executiva i contínua.
Compromís social i igualtat d’oportunitats
El compromís social és un altre dels factors més valorats pels estudiants. Segons el XIII Estudi sobre Voluntariat Universitari, elaborat per la Fundació Mútua Madrilenya, durant el curs 2024-2025, el 57 % de les universitats espanyoles van augmentar les seves accions de voluntariat, arribant a 2.881 iniciatives, en les quals un 73 % comptaven amb la col·laboració d’ONG i un 95 % integrava estudiants activament. Comillas participa d’aquesta tendència, promovent projectes que permeten als alumnes desenvolupar consciència social i responsabilitat ètica.
La universitat jesuïta de Madrid també aposta per la igualtat d’oportunitats: cada any atorga més de 1.500 beques, algunes de les quals cobreixen fins al 75 % del cost en graus com Educació o Treball Social, i fins al 60 % en Traducció i Interpretació.
Jornada de Portes Obertes
Cada mes de novembre, Comillas obre les seves portes perquè els futurs estudiants coneguin la seva oferta acadèmica, es familiaritzin amb la seva metodologia i recorrin els seus campus. És l’ocasió ideal per viure l’ambient universitari, conversar amb professors i alumnes, descobrir els plans d’estudi i explorar les múltiples sortides professionals que ofereix. Una experiència que t’ajudarà a confirmar si Comillas és el lloc on vols cursar els teus estudis i obrir les portes a un futur prometedor.
Més informació:
futurosalumnos@comillas.edu
Tel. 91 540 61 32
