Girona és una de les províncies on menys puja el preu del lloguer
Arrendar un habitatge d'uns 80 metres quadrats supera els 1.000 euros al mes de mitjana
Girona és una de les províncies on més s'ha estabilitzat el preu del lloguer en l'últim any. El cost d'arrendar un pis a la demarcació tanca el mes d'octubre amb una pujada de l'1,2% interanual, la quarta més baixa de l'Estat.
De fet, només una província ha registrat una caiguda del preu del lloguer respecte a l'any passat; Càceres, amb una baixada del 0,5%. Les altres regions que tanquen l'octubre amb encariments inferiors al de Girona són Sòria (+0,1%) i Osca (+0,7%), segons les darreres dades del portal immobiliari Idealista.
Actualment, el preu del metre quadrat a les comarques gironines se situa en una mitjana de 13,1 euros. Així, arrendar un pis d'uns 80 metres quadrats suposa una despesa de més de 1.000 euros al mes. A la ciutat de Girona la situació és similar; el preu és lleugerament més baix, de 12,6 euros el metre quadrats, però la ciutat registra una pujada interanual calcada a la del conjunt de la província, de l'1,2%, també la quarta més baixa pel que fa a les capitals de província.
Al conjunt de l'Estat, el mes d'octubre s'ha tancat amb una pujada interanual del preu del lloguer a Espanya del 10,9% i s'estableix a 14,5 euros per metre quadrat, segons el darrer informe de preus publicat per Idealista. Aquesta dada suposa que el preu ha baixat un 0,7% els tres últims mesos i un lleuger ascens del 0,1% respecte a l'últim mes.