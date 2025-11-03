Hipoges presenta el seu nou full de ruta per créixer a Espanya més enllà del servicing
La companyia anuncia el seu desig de jugar un rol proactiu en el procés de M&A de ‘servicers’ que s'espera a Espanya i aprofundeix en la seva estratègia de diversificació després d'entrar en nous negocis com a gestió hotelera i finançament alternatiu
Hipoges, ‘servicer’ líder en Asset Management al sud d'Europa, ha tancat els nou primers mesos de l'any amb la venda de més de 12.600 actius immobiliaris, fet que suposa una mitjana de més de 1.400 actius transaccionats al mes. Així ho ha anunciat la companyia durant l'esdeveniment Move On 2025 que ha celebrat a Madrid, on a més d'analitzar els seus resultats durant el 2025 també ha presentat el seu nou full de ruta per créixer més enllà de la seva activitat ‘core’ de negoci: el ‘servicing’.
“El mercat immobiliari està vivint un gran dinamisme durant aquest any, i tant particulars com promotors i inversors estan demostrant un enorme interès sobretot per habitatges, immobles sense acabar que anomenem Wips i també per sòls residencials”, ha explicat Borja Izquierdo, director de Real Estate a Hipoges per a Sareb, qui ha atribuït aquesta tendència “al fort desequilibri que existeix entre una demanda creixent i un estoc cada vegada més limitat, especialment en determinats”.
Hipoges ha transaccionat una mitjana de més de 1.400 actius al mes durant els nou primers mesos de l'any, entre habitatges, sòls i immobles comercials
Per autonomies, la majoria de les operacions que ha formalitzat Hipoges durant els nou primers mesos de l'any s'han concentrat a la Comunitat Valenciana, Catalunya, la Regió de Múrcia i la Comunitat de Madrid. Tots quatre han estat fins ara els mercats més actius.
Durant l'esdeveniment, que ha comptat amb el patrocini de Fotocasa i l'assistència de gairebé 700 professionals, entre directius de la companyia i brokers, Hipoges també ha volgut repassar la situació actual i les perspectives de futur.
Ángel Alcázar, Chief Operating Officer Spain a Hipoges, ha assenyalat que "el mercat del ‘servicing’ està evolucionat cap a un procés de més concentració d'operadors, a causa de la mida més petita, una vegada s'ha superat la fase de venda de carteres massives". "La menor grandària del mercat i el fet que els marges siguin cada vegada més ajustats ha suposat un al·licient per a nosaltres quant a la necessitat de ser cada vegada més eficients i alhora obrir la nostra línia de treball principal a més activitats", ha afegit.
La companyia ha presentat el seu nou full de ruta de cara al 2026. En aquest sentit, Hipoges ha anunciat, en primer lloc, la seva aposta per continuar operant i creixent a Espanya, un dels principals mercats on opera a més de Portugal, Grècia i Itàlia, per a la qual cosa desitja jugar un rol proactiu en el procés d'operacions corporatives i de fusions i adquisicions (M&A per les seves sigles en anglès) que es produiran els pròxims mesos.
En segon lloc, ha avançat que la diversificació de les seves línies d'activitat, i posterior integració vertical al voltant del seu ecosistema d'empreses, serà l'eix central sobre el qual es fonamentarà el futur. En aquest sentit, un dels seus grans objectius per al 2026 és treballar cada cop més a prop de les entitats bancàries i aconseguir que més del 50% dels ingressos de Hipoges procedeixin d'activitats complementàries al ‘servicing’.
En aquest sentit, la companyia ja ha aprofundit aquesta estratègia durant el 2025 gràcies a la seva entrada en els negocis d'assessoria, gestió i operació d'hotels i actius d'hospitality, a través de KPI Hotel Management; i de finançament alternatiu, amb l'entrada al nostre país de la seva gestora de fons especialitzada en inversions en ‘private equity’, immobiliari i deute, Finprop Capital, que preveu emprendre una inversió de 100 milions d'euros en dos anys.
L'expansió internacional és el tercer eix que forma part del full de ruta de la companyia. A més de créixer a Portugal, Itàlia i Grècia, amb estratègies complementàries a cadascun d'aquests països, en línia amb el que passa a Espanya; Hipoges està valorant iniciar operacions a França, amb l'objectiu d'apuntalar la seva posició com a Asset Management de referència al sud d'Europa; i per tornar a operar al Brasil, un mercat on ja va treballar i que ofereix bones perspectives de futur.
Alhora, la innovació tecnològica és el quart eix sobre el qual Hipoges vol fonamentar la seva transformació i el seu pla d'acció de cara als propers mesos. La companyia vol fer un nou pas endavant en matèria d'eficiència i operacions a nivell global, fomentant així que cada vegada hi hagi més sinergies entre totes les empreses que formen part del seu ecosistema.
Sobre Hipoges
Fundada en 2008, actualment Hipoges és una plataforma de referència al sector d'Asset Management amb al voltant de 48.000 milions d'euros en actius sota gestió. Entre aquests actius s'hi inclouen hipoteques residencials i adjudicats, préstecs promotor, préstecs de consum sense garantia, préstecs Pimes i préstecs de grans corporacions amb col·lateral de diversa tipologia i factures amb l'Administració. A més, Hipoges també ofereix assessorament en el procés de valoració i compra, assessorament en disseny de processos i implantació d'eines de gestió, així com solucions de gestió per a actius diversos i inversió. Hipoges gestiona aquestes activitats gràcies a un equip de més de 1.800 persones a 4 països (Espanya, Portugal, Grècia i Itàlia) i una avançada plataforma tecnològica pròpia que permet establir l'estratègia òptima de treball a cada actiu.
