Les matriculacions de turismes a Girona superen les 11.000 unitats i creixen un 13%
Les vendes de cotxes de gasolina i dièsel continuen a la baixa
El mercat automobilístic gironí ja suma més d'11.000 matriculacions de turismes durant 2025. En concret, entre gener i octubre s'han venut a les comarques gironines 11.154 cotxes, un 13,09% més que fa un any, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
Com ja és habitual, són els vehicles amb combustibles alternatius els que lideren les vendes a la província, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas. Aquest 2025 ja sumen 7.585 operacions, un 38,5% més que l'any passat, amb una quota de mercat del 68%.
Els turismes de gasolina suposen un 27,1% de les operacions a la província. En total, el mercat automobilístic gironí suma 3.033 matriculacions de cotxes de gasolina, un 20,1% menys que fa un any. Per la seva banda, les operacions amb cotxes dièsel també cauen, però ho fan amb menys intensitat. En concret les matriculacions d'aquest tipus de vehicles han baixat un 9,1% respecte a l’any passat, amb 536 compravendes.
Si ens fixem només en les dades del darrer mes, l'octubre, les matriculacions de turismes van créixer un 12,8% respecte a les xifres assolides en el desè mes del 2024, amb 1.310 operacions, 149 més que l'any passat.
Un 7% més
Al conjunt de Catalunya, les matriculacions de cotxes van pujar un 7,4% a l’octubre respecte al mateix mes de l’any passat i se’n van notificar 13.080. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma de l’Estat amb més volum d’operacions, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 37.326 unitats (+16,2%). Pràcticament, una quarta part de les vendes globals catalanes van ser de vehicles electrificats (3.172), un 60,3% més en comparació amb el desè mes del 2024. Aquesta tipologia de cotxes va representar el 13,3% de la quota de mercat a l’estat espanyol, seguit de la Comunitat de Madrid, on va suposar el 41,7%, amb 9.937 (+116%), segons l'agència ACN.
Per tipus de carburant, les transaccions amb vehicles dièsel es van desplomar un 47,9%, fins a 324 unitats. Les matriculacions de benzina també van caure, però un 25,7% amb 3.138 vehicles, cosa que va suposar el 14,1% de la quota de mercat. Pel que fa a la resta de combustibles (concentra híbrid endollable i no endollable, hidrogen, GLP i GNL, entre d’altres) van pujar un 31,2%%, situant-se en 9.618.
Entre gener i octubre d’enguany, Catalunya va sumar 111.169 matriculacions de turismes, un 12,7% interanual més. Pel que fa als vehicles electrificats en l’acumulat de l’any, es van incrementar un 81,3%, fins a 26.790.
Al conjunt de l’Estat, el mercat va créixer un 16% a l’octubre amb 96.785 noves matriculacions. Gairebé una de cada quatre vendes va ser d’automòbils electrificats, un àmbit que "continua impulsant" el comerç i que permet "tornar a registrar un mes amb xifres superiors al mateix període del 2019", ha subratllat la patronal. En el global de l’any a l’estat espanyol es van vendre 951.516 unitats, un 14,9% més, i això permet que Anfac auguri que al tancament del 2025 la xifra de vendes se situï per sobre d’1,1 milions, segons ACN.
L’associació de marques i fabricants ha destacat el creixement d’un 121,6% dels turismes electrificats (23.843), representant el 20,13% del mercat en el desè mes de l’any. El director general d’Anfac, José López-Tafall, ha apuntat a "un evident interès del ciutadà per l’electrificació". En aquest sentit, ha dit que tancar l’any amb més de 200.000 operacions de turismes endollables i elèctrics purs "ja és possible". Tot i això, Tafall ha recordat que les xifres estan per sota de la mitjana europea, que és del 25%.
