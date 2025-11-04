Agricultura rep l’autorització de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular a 22 comarques de Catalunya
El departament diu que seguirà fent buidatges sanitaris sempre que hi hagi “una circulació elevada” del virus
Albert Hernández (ACN)
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a 22 comarques de Catalunya. Així ho ha dit la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, després de la reunió de treball del comitè científic, celebrada aquest dimarts. Això vol dir, segons ha explicat Altisent, que s'immunitzen els animals “tot i que no hi hagi focus” i això comporta que les “zones delimitades” passin a ser tres. La directora general ha afirmat que se seguiran aplicant buidatges sanitaris sempre que hi hagi “una circulació elevada” del virus. En aquest sentit, ha qualificat de “bona notícia” que des del 24 d’octubre no s’hagi detectat cap nou cas.
