Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El concessionari Aura Motor d'Olot és reconegut per Toyota

És premiat pel seu "compromís amb la sostenibilitat, els valors de la marca i l'atenció al client

Entrega del premi al concessionari Aura Motor.

Entrega del premi al concessionari Aura Motor. / DdG

Redacció

Redacció

Olot

El concessionari Toyota Aura Motor, situat entre les Preses i Olot, ha rebut el Retailer Excellence Award 2024, el guardó amb què Toyota Espanya reconeix els concessionaris més destacats del país, premiant el seu "compromís amb la sostenibilitat, els valors de la marca i l'atenció al client", segons informa la companyia.

Entrega del premi al concessionari Aura Motor.

Entrega del premi al concessionari Aura Motor. / DdG

Durant la cerimònia de lliurament, celebrada el 29 d'octubre a les instal·lacions de Toyota Aura Motor, el concessionari oficial de Toyota a Girona va rebre el guardó com a reconeixement a la seva feina i "dedicació a oferir un servei excepcional als seus clients", detallen.

Toyota Aura Motor amplia el seu historial de premis als quals se suma a una trajectòria consolidada de guardons després d'aconseguir el Retailer Excellence Award el 2017 i el 2019 i els Premis Ichiban Award el 2019, 2022, 2023 i 2024.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents