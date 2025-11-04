La fi de la temporada alta destrueix més de 22.000 llocs de treball a Girona
L'atur creix un 2,29% a l'octubre a les comarques gironines, la xifra més alta de Catalunya
La fi de la temporada alta i l'estiu es fa notar al mercat laboral gironí. Només a l’octubre s’han destruït 7.937 llocs de treball, segons les dades d’afiliació a la Seguretat Social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que se sumen als més de 14.300 perduts al setembre. En total, la sortida de la temporada turística ha esborrat més de 22.000 llocs de treball en dos mesos. Tanmateix, no tots aquests llocs corresponen necessàriament a residents de les comarques gironines, ja que el mercat laboral gironí també es nodreix a l'estiu de persones procedents de fora de la demarcació que es desplacen per treballar durant la temporada.
Amb aquesta davallada, les comarques gironines tanquen l’octubre amb 368.487 afiliats, un 2,1% menys que al setembre (376.424). Tot i la caiguda mensual, el balanç interanual continua sent positiu. A l'octubre del 2024 hi havia 360.867 afiliats, és a dir, en comparació a l'any passat, hi ha uns 7.600 treballadors més.
Girona lidera la pujada de l'atur
En paral·lel a la destrucció d’ocupació, també ha augmentat el nombre de persones sense feina. Aquest octubre, l’atur ha crescut un 2,29% a les comarques gironines, l’increment percentual més alt de tot Catalunya, on la mitjana ha estat del 0,75%. A Barcelona l’augment ha estat del 0,39%, a Lleida de l’1,81% i a Tarragona de l’1,50%.
En xifres absolutes, Girona suma 641 desocupats més que al setembre. La gran majoria —612 persones— provenen del sector serveis, una mostra de la forta dependència del mercat laboral gironí al sector terciari.
Pel que fa a la resta de sectors, l’agricultura suma 32 aturats més i la indústria 8. En canvi, la construcció és l’únic àmbit que redueix desocupats, amb 49 persones menys inscrites a les llistes del Servei d’Ocupació. Finalment, hi ha 38 persones sense ocupació anterior que s’han apuntat a l’atur durant el mes.
Més de 28.500 persones busquen feina
Amb aquest increment, a la província de Girona hi ha actualment 28.593 persones sense feina. Tot i el repunt mensual, la xifra continua sent inferior a la de fa un any, ara hi ha 1.681 desocupats menys que a l’octubre del 2024, cosa que suposa un descens interanual del 5,55%.
La majoria d'aturats, 20.016, pertanyen al sector serveis. La indústria registra 3.170 desocupats, la construcció 2.369 i 610 pertanyen a l’agricultura. A més, hi ha 2.428 persones registrades sense cap experiència laboral prèvia. Més de la meitat dels desocupats (57,04%) són dones, és a dir, 16.311 persones. A més, 2.662 aturats tenen menys de 25 anys.
El final de la temprada turística també es nota en les dades de contractació. Durant l’octubre, a les comarques gironines s’han signat 24.244 contractes, una xifra que representa un descens del 2,31% respecte al setembre (574 contractes menys). D’aquests, 10.851 han estat indefinits, mentre que la resta corresponen a contractes temporals.
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda