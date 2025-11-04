HABITATGE
Més de 90 joves gironins obtenen un préstec públic per comprar un pis
L'import mitjà sol·licitat a Girona és de 36.064 euros
A Catalunya oscil·la entre els 39.500 euros a l'àrea de Barcelona i Penedès, i 23.000 euros a Terres de l'Ebre
L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit fins al 15 d’octubre un ‘Préstec Emancipació’ a 900 joves per finançar l’entrada del seu primer habitatge. Des del juliol, l’ICF ha rebut 4.129 sol·licituds, de les quals 1.852 han estat considerades elegibles. “La mesura està agradant i era necessària”, diu a l’ACN la consellera delegada de l'ens, Vanessa Servera, tot destacant l’equilibri territorial de les sol·licituds. L’import per ajut és de 36.000 euros de mitjana, tot i que oscil·la en funció del territori entre els 39.500 euros a l’àrea de Barcelona i Penedès fins als 23.000 a les Terres de l’Ebre. Les ajudes concedides en els 100 primers dies del pla sumen 31,6 milions, prop d’un terç del pressupost del primer any del programa.
878 joves d’entre 18 i 35 anys ja compten amb el préstec de l’ICF per finançar el 20% (l’entrada) del seu primer pis. Segons les dades facilitades a l’ACN pel banc públic de la Generalitat, de les 4.129 sol·licituds rebudes entre el 30 de juny i el 15 d’octubre, més de la meitat les han tramitat joves d’entre 30 i 35 anys. N’hi ha una mica més d’un terç que són de sol·licitants d’entre 25 i 29 anys, i un 12% restant (521 expedients) les han fet les persones de la franja més jove, entre els 18 i 24 anys.
“Interès transversal” entre els joves
L'ICF, organisme encarregat d’estudiar i concedir les sol·licituds amb fons de la Generalitat a través de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), observa “molt d’interès” per part dels joves amb aquesta nova mesura d’incentiu a la compra. “Ha despertat un interès transversal, a tot el territori”, recalca Vanessa Servera en declaracions a l’ACN.
Més de la meitat de les ajudes concedides fins a la data són a Barcelona (57% de les sol·licituds, 19,7 milions atorgats), un 11% a Girona, un 9% al Penedès, un 7% al Camp de Tarragona i la Catalunya Central, un 6% a Lleida, un 3% a les Terres de l’Ebre i només un 1% a l’Alt Pirineu i l’Aran. Les diferències responen al pes poblacional de cada àmbit territorial, i no pas a un interès desigual entre els joves catalans pels ajuts Emancipació, com corrobora la responsable de l’ICF.
La línia ‘Préstec Emancipació’ preveu destinar 500 milions d’euros en cinc anys (2025-2029) a finançar la línia, a raó de 100 M€ per any. En el que portem del primer any del programa ja s’han repartit 31,6 milions d’euros dels 100 disponibles.
Al respecte, l’ICF considera que la dotació pressupostària anual és suficient per donar resposta a les sol·licituds rebudes, i les que vindran. “Penseu que 100 milions d’euros (el pressupost d’un any), amb l’import mitjà que s’està prestant (36.000 euros), equivaldria pràcticament a finançar l’entrada del 20% de totes les hipoteques que signen els joves a Catalunya, la qual cosa seria una xifra molt alta”, il·lustra la consellera delegada.
Fins a un 20% del valor de l’immoble
Els préstecs només poden cobrir fins al 20% del valor de l’immoble, cosa que es coneix com ‘l’entrada’ del pis, i que és el percentatge de l’habitatge que la hipoteca no cobreix. Això sí, hi ha un topall de 50.000 euros, als quals el ciutadà pot afegir els diners que faltin per completar l’entrada si és el cas, així que no hi ha límit de preu de l’habitatge. Entre les sol·licituds ja concedides, l’import mitjà del préstec ha estat de 36.000 euros. Per això, Servera apunta que s’està “donant resposta a l’import de la immensa majoria de les sol·licituds”, també als indrets on l’habitatge és més car, assegura.
Un 11% de les ajudes concedides fins a la data són a Girona i més de la meitat a Barcelona
I és que hi ha una gran diferència entre els imports mitjans sol·licitats a cada territori, efecte del preu de l’habitatge a cada lloc. Per exemple, a l’àrea metropolitana de Barcelona i també al Penedès, l’import mitjà sol·licitat s’enfila per sobre dels 39.400 euros, un 40% més que a la zona de les Terres de l’Ebre i un 30% més que a l’Alt Pirineu i l’Aran. En aquests dos territoris i també a Ponent la mitjana de diners sol·licitats no supera els 30.000 euros. A Girona, és de 36.064 euros, i al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central, entorn de 31.000.
Habitatges protegits
Un aspecte en el qual es posa èmfasi des de l’ICF és en el fet que els habitatges finançats mitjançant aquesta fórmula passaran a ser protegits (HPO) amb caràcter permanent, una condició dirigida a fer créixer el parc d'habitatge públic social Catalunya. “El jove podrà vendre aquest pis”, remarca Servera, però al preu al qual l’ha comprat “més l’IPC, més les obres de millora d’eficiència energètica, més obres d’adequació fetes els dos primers anys”. I rebla: “El jove canvia un lloguer que moltes vegades és superior al que acaba pagant d’hipoteca, i a més el dia de demà pot vendre el pis sense perdre poder adquisitiu”.
Mecànica i requisits dels ajuts
Les sol·licituds dels préstecs es poden fer des del 30 de juny al web de l’ICF. Si l’ICF les aprova, els joves han de contactar amb una de les entitats adherides al conveni per demanar la hipoteca, que tindrà un termini màxim d’amortització de 30 anys i les condicions acordades entre l’entitat i el client.
La Generalitat atorga els recursos a través de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) gestiona els préstecs. En aquest sentit, l’ICF ha signat un conveni amb les entitats financeres adherides al programa perquè financin l’import restant de l’habitatge, la qual cosa també facilita l’accés al crèdit.
Els sol·licitants dels préstecs Emancipació han d’estar empadronats a Catalunya i tenir entre 18 i 35 anys (inclosos). L’habitatge ha de ser el primer que compra la persona sol·licitant i ha d’esdevenir la seva residència habitual. Els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran (incloent-hi menors i persones que no sol·licitin el préstec) no podran superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5. Per exemple, en cas de ser un únic comprador no es podran superar els 80.963,31 € anuals i, en cas de ser dos, els 83.467,33 €. Fins ara, el salari brut mitjà dels sol·licitants és d’uns 27.000 euros.
