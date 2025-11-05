Empreses del Baix Empordà lamenten la manca de suport al petit comerç i a la microempresa
Una jornada on s'analitzen les foraleses de la comarca constata la necessitat de disposar de més formació especialitzada en sectors vinculats a l’economia local.
Diversos representants del teixit empresarial del Baix Empordà van participar en una sessió de treball celebrada a Palamós sota el títol Les Fortaleses del Baix Empordà. L’activitat, organitzada per la Cambra de Comerç de Palamós, va tenir com a objectiu generar un relat compartit que contribueixi a reforçar la cohesió territorial i a definir un posicionament estratègic orientat al progrés i al benestar social. Al llarg de la jornada les empreses van denunciar la manca de suport al petit comerç i la necessitat de disposar de formació en sectors vinculats a l'economia local.
Identitat, història i estil de vida
El primer bloc de debat va abordar qüestions relacionades amb la història, la cultura, el patrimoni natural, l’estil de vida i l’esport. Es va destacar el paper històric del port de Palamós com a motor econòmic, vinculat al comerç, la pesca i l’autosuficiència alimentària. També es va posar en valor el paisatge, el patrimoni arquitectònic i el llegat de la ceràmica, que ha evolucionat d’una activitat industrial a una expressió artesanal d’identitat local.
Pel que fa a l’estil de vida, es van remarcar elements com el clima, la gastronomia i la qualitat de vida, així com la tradició esportiva de la comarca, amb pràctiques com la vela lleugera, la natació en mar obert, el tennis, el futbol, el golf i el ciclisme. En aquest context, es va recordar que el primer club esportiu de Catalunya es va fundar a Palamós.
Economia, empresa i futur del territori
El segon bloc va centrar-se en aspectes com les institucions, l’economia, l’empresa, l’educació, les infraestructures i la innovació. Es va descriure el Baix Empordà com un territori amb esperit emprenedor i una forta tradició comercial i gastronòmica. Alhora, es van expressar inquietuds sobre la complexitat administrativa, la pressió fiscal i la manca de suport al petit comerç i a la microempresa.
Es va assenyalar la necessitat de més formació especialitzada en sectors com la nàutica, la carnisseria i altres oficis vinculats a l’economia local. També es va destacar el dinamisme empresarial de la comarca, tot i que es va reclamar un major suport institucional per garantir la competitivitat en un context de transformació.
En aquest sentit, es va subratllar la importància de facilitar l’accés a formació, assessorament i plans d’empresa per a nous emprenedors i comerços locals. A més, es va valorar el paper estratègic del port de Palamós en el desenvolupament econòmic, tant en la seva dimensió comercial com en l’àmbit esportiu, turístic i de serveis, incloent-hi els creuers, les travessies i el lloguer d’embarcacions.
Creixement econòmic del 3,5% l'any 2024
El darrer Anuari Econòmic Comarcal del BBVA assenyalar que el valor afegit brut (VAB) del Baix Empordà va créixer un 3,5% l’any 2024. Els serveis, que gairebé van créixer un 4%, i la indústria, amb bons resultats per a l’àmbit alimentari, va ser els motors del creixement. L’ocupació va fregar els 50.000 afiliats a la comarca, amb Castell-Platja d’Aro, Torroella de Montgrí, Palamós i Palafrugell com els municipis que més es van beneficiar del dinamisme econòmic.
Projecte “Les Fortaleses del Baix Empordà”
La iniciativa forma part d’un projecte de reflexió col·lectiva que busca identificar els elements que fan singular i competitiu el Baix Empordà, amb la voluntat de projectar la seva identitat i potencial econòmic i social més enllà del territori. Aquesta radiografia s’integrarà en un projecte global impulsat per les cambres territorials per aglutinar les fortaleses del conjunt del país.
La sessió va ser presentada i moderada pel president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i va comptar amb la participació del vicepresident Carles Arnall, el tresorer Enric Gimeno, així com diversos empresaris vinculats a la Cambra. El debat s’ha estructurat en dos grans blocs de reflexió.
