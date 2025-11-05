Emprendre amb èxit
Cinc consells imprescindibles de Francesc Bosch per emprendre amb èxit
Adri Lacaita / Fundació Farinera Girona
Darrere la Fundació Farinera Girona no només hi ha un programa per a emprenedors. Hi ha persones, històries, i conviccions construïdes amb anys d’experiència. En una conversa del cicle 5 Consells, Francesc Bosch, CEO de Dibosch, empresari i patró fundador de la Fundació, parla amb naturalitat dels seus inicis, de les seves pors i de com ha canviat la seva manera d’entendre l’emprenedoria amb el pas del temps.
1.FES EL QUE T'APASSIONA: QUAN T’AGRADA EL QUE FAS, EL SACRIFICI DESAPAREIX
«Jo sempre he sigut feliç fent d’empresari, però sobretot en el moment inicial, quan no hi ha res, quan encara no hi ha una obra feta, sinó la capacitat de començar una activitat en què crec», explica Bosch. Va crear la seva primera empresa als 22 anys, però assegura que ja als 14 mostrava aquest esperit emprenedor organitzant activitats al poble. Amb el temps ha après que, per ell, una empresa no és només un negoci: és una eina amb valors, amb retorn a la societat, amb visió i cultura pròpia. Quan se li pregunta si ha hagut de fer sacrificis, sorprèn amb una resposta poc habitual: «Quan tu fas una cosa que t’agrada, és que no sé què és el sacrifici. El sacrifici és no fer-la en tot cas». Bosch explica que sempre ha trobat sentit a allò que feia, fins i tot en moments difícils. Tot i això, reconeix algunes mancances que han influït en el seu camí: no tenir una formació acadèmica formal, ni dominar idiomes com l’anglès, és una cosa que encara avui li genera frustració. «M’agradaria aprendre anglès. Em defenso molt malament i això em condiciona, em crea frustració. Jo tinc unes empreses sempre vinculades a activitat bastant local i, en canvi, admiro els que són capaços d’anar a vendre per tot el món». També admet que, amb 57 anys, comença a reflexionar sobre el futur. «M’agradaria dedicar-me a coses més bàsiques, socials, a gaudir». Imagina un dia a dia més tranquil, amb espai per activitats que l’enriqueixin personalment: caminar per les Gavarres, aprendre, o simplement dedicar temps a allò que li fa il·lusió.
2.APRÈN DELS ALTRES: BUSCA ACOMANYAMENT I MENTORS QUE ET FACIN CRÉIXER
Una de les peces fonamentals de la seva trajectòria ha estat l’ajuda que va rebre en els inicis per part dels seus pares, que no li van donar diners, però sí suport, coneixement i solvència. També parla amb admiració del seu oncle, que el va guiar des del primer moment i el feia anar a mostrar-li els seus resultats mensualment. «Algun mes, que jo considerava que havia anat especialment bé, jo pensava, mira, em felicitarà, mai em va felicitar. No ho vaig trobar a faltar. Tu no pagues un assessor perquè et diguin allò que fas bé, tu pagues un assessor perquè t’ajudin a millorar allò que no fas bé». Aquesta experiència va marcar la seva manera d’entendre el lideratge i, avui, des d’aquesta perspectiva, contribueix a impulsar el Programa d’Emprenedoria, oferint eines i suport als nous emprenedors.
3.VALORA EL TEU ENTORN: UNA EMPRESA AMB VALORS I CULTURA PRÒPIA TÉ MÉS IMPACTE
Bosch descriu la Fundació Farinera Girona com «una criatura col·lectiva». Un projecte que ha anat creixent amb una visió compartida, pas a pas, des de fa més de cinc anys. «Sense l’espai, sense Girona Hub, sense el Programa, no seria el mateix. Ara tot comença a agafar forma». El que més el motiva, assegura, és la gent que atrau la Fundació: emprenedors amb idees potents, col·laboradors compromesos, i un equip que fa que tot funcioni. «Ajuntar talent amb talent no és sumar, és multiplicar exponencialment».
4.TREBALLA AMB HUMILITAT I MIRADA LLARGA: CADA PROJECTE REQUEREIX CURA, ESFORÇ I PACIÈNCIA
Amb més de 55 projectes ja passats pel Programa d’Emprenedoria, Bosch insisteix en la necessitat de treballar amb humilitat i mirada llarga. «Darrere de cada projecte hi ha molta il·lusió i molta feina. Això s’ha de cuidar».
5.L'EMPRENEDORIA ÉS ACTITUD: LIDERA INICATIVES AMB SENTIT TRANSFORMADOR
Per a Bosch, emprendre no és només crear empreses. És liderar qualsevol iniciativa amb sentit transformador: des d’una ONG fins a una comissió de festes. «L’emprenedoria no comença amb un pla d’empresa. Comença amb una actitud». També llança una reflexió sobre la productivitat i el rol de la societat: «Les lleis, la burocràcia, fins i tot l’excés d’entreteniment poden generar improductivitat. El repte és trobar un equilibri entre estar connectat amb el món i fer que aquest temps sigui realment útil».n
