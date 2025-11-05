Eurodiputats avalen mesures per respondre a la crisi al sector del vi
Aposten per proporcionar més temps i fons als viticultors per ajustar la producció en funció de l'evolució del mercat
Efe
La comissió d'Agricultura del Parlament Europeu (PE) ha donat aquest dimecres el seu suport a una sèrie de mesures que tenen com a objectiu respondre a les dificultats que viu el sector del vi, com proporcionar més temps i fons als viticultors per ajustar la seva producció en funció de l'evolució del mercat. "El 'paquet de vi', que modifica tres lleis de la UE que defineixen les regles actuals per al sector del vi, pretén abordar els desafiaments que els productors de vi afronten i obrir-los noves oportunitats de mercat", va indicar l'Eurocambra en un comunicat.
L'informe ha estat adoptat a la comissió d'Agricultura per 43 vots a favor i dues abstencions, sense vots en contra. Els eurodiputats volen que els viticultors puguin plantar o replantar vinyes de varietats de raïm de vi autoritzades pels Estats membres durant un any més des que reben l'autorització en casos de força major i circumstàncies excepcionals com desastres naturals o brots de malalties de les plantes.
A més, per garantir la igualtat de condicions entre els viticultors en diferents Estats membres, els parlamentaris plantegen incloure mesures de gestió de crisis destinades a retirar l'excés de vi del mercat (arrencada de vinyes, destil·lació d'emergència i verema en verd) entre les intervencions que poden ser finançades amb fons sectorials de la UE. "Al mateix temps, el límit màxim dels pagaments nacionals per a la destil·lació d'emergència i la verema en verd hauria de fixar-se en el 30% (davant del 20% proposat per la Comissió) dels fons globals disponibles per Estat membre", va detallar l'Eurocambra.
L'informe adoptat també introdueix l'opció de transferir els fons no utilitzats per a intervencions sectorials en el sector vitivinícola d'un any a un altre. A més, per abordar o evitar les pertorbacions de mercat que ocorren de manera sobtada o inesperada, com caigudes o augments significatius de preus en el mercat, els parlamentaris volen que la Comissió Europea pugui usar instruments per a actuar de manera immediata. "La Comissió podria, per exemple, ajustar o suspendre les importacions o introduir un mecanisme temporal voluntari de reducció de la producció", va plantejar el PE.
Flexibilitat en l'etiquetatge
D'altra banda, els eurodiputats plantegen més flexibilitat i aclariments per a l'etiquetatge del vi. "El terme 'sense alcohol' acompanyat de l'expressió 0,0% podria utilitzar-se si la graduació alcohòlica del producte no supera el 0,05% en volum. Els productes amb una graduació alcohòlica igual o superior al 0,5% i amb una graduació alcohòlica almenys un 30% inferior a la de la seva categoria hauran d'etiquetar-se com a productes amb 'alcohol reduït'", va indicar l'Eurocambra.
Igualment, per protegir els vins amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, els parlamentaris volen que els Estats membres puguin prohibir la replantació de vinyes destinades a la producció de vins sense denominacions després de l'arrencada en aquestes àrees, que són aptes per a la producció d'aquests vins. No obstant això, les vinyes classificades com a 'heroiques', que es conreen en entorns geogràfics complicats, haurien de quedar exempts d'aquesta regla, segons els eurodiputats.
A més d'avalar l'informe, la comissió d'Agricultura del Parlament també ha decidit iniciar les negociacions amb els Estats membres sobre la versió final de la legislació. El mandat per a aquesta negociació s'anunciarà en la sessió plenària del 12 i 13 de novembre. Si s'aprova llavors, la primera reunió negociadora amb els països s'espera el 4 de desembre.
El sector vitivinícola es troba en un moment de crisi pels canvis en les preferències dels consumidors, els efectes del canvi climàtic i les dificultats comercials.
