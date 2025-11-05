La fira d’ocupació TreballemGi celebra una edició de rècord: "És la més gran que hem fet"
La jornada arriba al centenar d'empreses amb més de 500 ofertes de feina i 4.000 vacants
La fira d’ocupació TreballemGi ha celebrat aquest dimecres la seva edició més multitudinària amb xifres "rècord", segons l'organització. Des de les 10 del matí l’Auditori – Palau de Congressos de Girona s’ha omplert de demandants de feina que han pogut fer entrevistes personals amb els responsables de recursos humans d'algunes de les empreses més importants de la província.
Una edició més, la jornada, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona, ha superat els 1.000 participants, però ha comptat amb més empeses que mai. Per primera vegada a la seva història, la fira ha arribat al centenar d’empreses i institucions, 30 més que en l’edició anterior. Per això, els estands de les companyies aquest any s’han hagut de repartir entre dues plantes de l’Auditori Palau de Congressos.
Des de la Cambra, calculen que es duran a terme més de 2.500 entrevistes laborals durant tot el dia, tenint en compte tant la fira presencial com el format virtual. En el marc de la fira s’han ofert 554 tipologies de feina per part de 100 empreses i institucions que sumaven un total de 4.720 llocs de treball.
"Estem molt contents per la bona acollida, tant per part de les empreses que participen, amb 30 estands més que l'any passat, com per la participació de tota la gent que està en recerca de feina", assegura Cristina Cots, directora de l'àrea de Formació de la Cambra de Comerç de Girona. "És la fira més gran celebrada fins ara", afegeix.
Oportunitat per a treballadors i empreses
Amb ja 17 edicions a l'esquena, la fira s'ha convertit en una cita marcada en el calendari per a algunes persones que busquen feina a la província. Jordi Martín, una de les persones demandants de feina que aquest dimecres ha assistit a la fira, explica que és la segona vegada que assisteix a TreballemGi. En l'anterior ocasió no va aconseguir un lloc de treball, però espera tenir més sort enguany. "De moment, he fet una primera entrevista amb dues empreses, espero poder fer-ne més i que em serveixin per trobar feina", explica.
D'altres, com és el cas de Marta López, s'han estrenat enguany. Ella fa un parell de mesos que busca feina i, tot i que assegura que no se centra en cap sector en concret, veu la jornada com una oportunitat: "és una molt interessant perquè pots parlar amb moltes empreses", afirma.
Enguany, s’han estrenat a la fira algunes empreses com Primark, Toni Pons, Bonpreu, Leroy Merlin, Esteve o Ikea. D'altres, s'han convertit en habituals com per exemple Camiral - abans conegut com a PGA Catalunya- que ha publicat una dotzena d'ofertes i ha fet unes 15 entrevistes durant la fira.
L'administració també ha estat present a la jornada. El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, ha participat en l'esdeveniment amb l'objectiu de "captar talent de cara als pròxims processos d’oposició que s’han de posar en marxa en els propers mesos".
Durant la inauguració de la dissetena edició de la fira, Pepita Perich, presidenta de l’àrea de formació de la Cambra ha destacat "la gran implantació de la fira i l’interès que tenen les empreses per trobar-hi talent". Perich també ha defensat la utilitat d'aquesta mena de fires on els caps de recursos humans de les empreses poden entrevistar en poc temps molts candidats i on els demandants de feina tenen una àmplia oferta de llocs de treball. Per a complementar la fira presencial, també s’han organitzat presentacions breus, on una desena d’empreses participants han explicat el tipus de perfils que estan buscant.
Una fira consolidada
La fira TreballemGi s'ha convertit en una jornada consolidada a les comarques gironines. La primera edició es va celebrar el 2018, i durant anys, s’ha fet presencialment a Girona, Figueres, Blanes i la Universitat de Girona. En l’anterior edició que es va celebrar a Girona, la fira va oferir més de 500 ofertes de feina i es van realitzar més de 3.000 entrevistes presencials. La fira va néixer com a una fira d’ocupació juvenil, tot i que des de fa un temps es va obrir a totes les edats, davant de l’alta demanda de feina de les persones de més de 30 anys.
