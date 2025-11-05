La Fundació Internacional Olof Palme suspèn la XXX Trobada d'Economia de S'Agaró arran de la defunció d'Anna Balletbò
Les jornades de debat s'havien de celebrar els dies 28 i 29 de novembre
La Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) suspèn temporalment la XXX Trobada d'Economia de S'Agaró arran de la defunció de la seva presidenta, Anna Balletbò. En un comunicat, la fundació destaca que Balletbò va ser "un exemple de compromís i lluita a favor dels valors que defensa" l'entitat i que el seu llegat deixa "una obra extraordinària i una inspiració que romandrà viva". En espera de les decisions que s'hauran de prendre sobre el futur de la FIOP, l'entitat ha decidit suspendre temporalment totes les activitats, inclosa la XXX Trobada d'Economia que s'havia de fer els dies 28 i 29 de novembre. Les jornades portaven a S'Agaró ponents de primer nivell del món polític, econòmic i financer.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona