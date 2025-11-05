Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fundació Internacional Olof Palme suspèn la XXX Trobada d'Economia de S'Agaró arran de la defunció d'Anna Balletbò

Les jornades de debat s'havien de celebrar els dies 28 i 29 de novembre

Un instant de la trobada d'economia de l'any 2024

Un instant de la trobada d'economia de l'any 2024 / ACN

ACN

ACN

S'Agaró

La Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) suspèn temporalment la XXX Trobada d'Economia de S'Agaró arran de la defunció de la seva presidenta, Anna Balletbò. En un comunicat, la fundació destaca que Balletbò va ser "un exemple de compromís i lluita a favor dels valors que defensa" l'entitat i que el seu llegat deixa "una obra extraordinària i una inspiració que romandrà viva". En espera de les decisions que s'hauran de prendre sobre el futur de la FIOP, l'entitat ha decidit suspendre temporalment totes les activitats, inclosa la XXX Trobada d'Economia que s'havia de fer els dies 28 i 29 de novembre. Les jornades portaven a S'Agaró ponents de primer nivell del món polític, econòmic i financer.

