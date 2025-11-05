L’Espai Gironès rep un certificat per la "qualitat" de l’edifici i la seva gestió
El gerent del centre comercial assegura que aquest reconeixement reforça la imatge de les instal·lacions "com a un referent de sostenibilitat en el sector comercial"
L’Espai Gironès ha obtingut la certificació BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), un sistema que permet evaluar el desenvolupament ambiental dels edificis en aspectes com la gestió de l’aigua, l’eficiència energètica, l´ús responsable de materials, la qualitat de l’aire interior i l’accessibilitat de l’entorn. L’Espai Gironès, que es va construir fa 20 anys, ha obtingut una puntuació de "Molt bo" pel que fa a la qualitat de l’edifici i una puntuació "Excel·lent" en quant a la seva gestió.
La certificació BREEAM vol garantir que el disseny, la construcció i l’operació del centre comercial es duen a terme sota estàndards que minimitzen l’impacte ambiental i milloren la qualitat de vida dels usuaris. A més, contribueix a reduir els costos operatius a llarg termini per mitjà d’un consum més eficient de recursos i un manteniment optimitzat.
"Obtenir aquesta certificació reforça la imatge de l’Espai Gironès com a un referent de sostenibilitat en el sector comercial i promou també la innovació en el disseny arquitectònic i en les estratègies de gestió ambiental, fomentant la creació d’espais més saludables i confortables", indica el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà. "La certificació BREEAM ens permet seguir essent capdavanters en un tema tan sensible i important com és aquest dins del nostre sector", afegeix.
L’Espai Gironès ja va obtenir l’any 2019 el Certificat d’Eficiència "Classe A" per a edificacions existents, atorgat per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Els veïns dels pisos de l'Aurora de Girona se senten 'estafats' per les reformes que s'han fet al bloc