Reconeixen la trajectòria de l’empresa gironina Del Moral
La companyia rep el Volcanet d’Argent pels seus quaranta anys al servei de la restauració
L’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa ha reconegut l’empresa de distribució Del Moral amb el Premi Volcanet d’Argent 2025 pels seus quaranta anys d’activitat al servei de la restauració, i vint anys de col·laboració continuada amb l’entitat. El guardó s’ha lliurat aquest dimarts en el marc de Connectat a l’Hostaleria 2025, la trobada anual que reuneix el sector de l’hostaleria, el turisme i la gastronomia de la comarca, celebrada al Restaurant La Moixina d’Olot.
L’acte, que enguany ha posat el focus en la relació entre esport i territori, ha comptat amb la participació d’empresaris, representants institucionals i professionals del sector. El president de l’Associació, Gerard Xifra, ha destacat la importància de "seguir teixint aliances entre el sector i el territori per consolidar una comarca viva, amb un teixit empresarial fort i arrelat".
El Volcanet d’Argent reconeix la trajectòria de Del Moral com a empresa de referència en la distribució de productes alimentaris per a la restauració, i la seva implicació constant amb les iniciatives de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, segons expliquen des de l'empresa.
"Estem molt satisfets de rebre aquest reconeixement perquè reflecteix el valor de la feina feta amb constància, passió i compromís al llarg d’aquests quaranta anys. Hem crescut de la mà dels restauradors de la Garrotxa, compartint reptes, aprenentatges i una mateixa voluntat de fer territori", afirma Sílvia Del Moral, responsable de Del Moral. "La col·laboració amb l’Associació ha estat, i continuarà essent, un pilar fonamental del nostre camí", afegeix.
A més del Volcanet d’Argent, durant la vetllada també s’han atorgat altres reconeixements com el Volcanet d’Or a Oxfam Trailwalker, per la seva tasca solidària a través de l’esport, i s’ha realitzat un homenatge a les dones de l’hostaleria garrotxina, per la seva contribució essencial en la cuina i la gestió dels establiments familiars.
Del Moral és una empresa familiar fundada el 1986, dedicada a la distribució d’aliments per a professionals de la restauració. Amb gairebé quaranta anys d’experiència, té la seva seu a Fornells de la Selva i disposa de 4.000 metres quadrats d’instal·lacions, que inclouen espais de formació i demostració per a clients i equip comercial, així com cambres de congelació i refrigeració amb capacitat per a més de 1.200 palets. El seu equip, format per 40 professionals i una flota de 30 vehicles, dona servei a més de 2.000 establiments de restauració i cuina professional.
