La senzillesa i la immediatesa propulsen Bizum
L’aplicació espanyola de pagaments mòbils supera els 30 milions d’usuaris i es consolida com el segon mètode de pagament en comerç electrònic. Prepara el seu salt a Europa junt amb Bancomat i MB Way.
Marcos Rodríguez
"¿Et faig un bizum?" és ja una frase tan habitual a Espanya com demanar el compte. El que va néixer el 2016 com una manera ràpida d’enviar diners entre amics és ja un dels èxits més grans de la banca espanyola en innovació digital. Amb més de 30 milions d’usuaris actius i una mitjana de tres milions d’operacions diàries, és una peça clau de la transformació dels diners a Espanya.
Creat per la Societat de Procediments de Pagament SL i amb el suport de gairebé totes les entitats bancàries del país (CaixaBank, BBVA, Banc Sabadell i Santander, entre d’altres), Bizum ha aconseguit una cosa poc habitual en el món fintech: ser adoptat massivament i sense friccions. El 2024 va processar més de 1.100 milions de transaccions per valor de 44.000 milions d’euros, segons dades oficials. Més de 60.000 comerços –principalment online– ja accepten Bizum, cosa que el situa com el segon mètode de pagament més utilitzat en e-commerce a Espanya, només darrere de les targetes. El seu èxit rau en la senzillesa (només es necessita un número de telèfon vinculat al banc), la immediatesa i la confiança que transmet a l’estar integrat en les apps bancàries. El seu ús s’ha estès més enllà de les transferències entre particulars: donacions, pagaments a l’Administració, matrícules universitàries o subscripcions digitals.
Una referència europea
El creixement de Bizum no ha passat desapercebut a Brussel·les. Fa anys que la Comissió Europea i el Banc Central Europeu impulsen un sistema de pagaments independent de les xarxes globals Visa i Mastercard. En aquest context, Bizum s’ha convertit en una referència per construir la futura xarxa de pagaments sobirans d’Europa.
El 2025, Bizum, Bancomat (Itàlia) i MB Way (Portugal) van crear l’European Payments Alliance (EuroPA), que al seu torn va segellar una aliança amb l’European Payments Initiative per construir un hub paneuropeu que permeti pagaments instantanis entre països de la UE. L’objectiu: que un ciutadà espanyol pugui fer un bizum a un amic a Lisboa o Milà en segons, des de la seva pròpia app bancària. El pla tècnic està en marxa i els primers pilots estan previstos per a finals d’aquest any o començaments del següent.
El salt continental de Bizum no està exempt d’obstacles. El seu lideratge a Espanya és inqüestionable, però convertir-se en un actor dominant del comerç europeu exigeix superar barreres estructurals, tecnològiques i culturals.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Els veïns dels pisos de l'Aurora de Girona se senten 'estafats' per les reformes que s'han fet al bloc
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»