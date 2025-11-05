La UE vol duplicar la proporció de joves agricultors en 15 anys
Brussel·les recomanarà que els Estats membres inverteixin almenys el 6% de la despesa agrícola en mesures que promoguin el relleu generacional
Jesús Domingo Martínez
Davant d'un problema actual i real de successió al camp, la Unió Europea s'ha traçat com a objectiu duplicar la proporció de joves agricultors en els pròxims 15 anys i per això ha dissenyat una "Estratègia de relleu generacional a l'agricultura"'. La Comissió Europea recomanarà que els Estats membres inverteixin almenys el 6% de la despesa agrícola en mesures que promoguin el relleu generacional, amb l'opció de mobilitzar recursos addicionals.
L'estratègia també inclou el desenvolupament de plans nacionals per al relleu generacional a l'agricultura d'aquí al 2028. S'espera que els Estats membres informin periòdicament dels seus progressos. En conjunt, aquests esforços garantiran un sector agrícola sostenible, resilient i atractiu per al futur.
Crec important tenir en compte que, per mantenir la resiliència i l'atractiu del sector agrícola, els joves han de disposar de les condicions adequades per emprendre la seva vida i la seva carrera professional a les zones rurals, garantint no només el dret de permanència, sinó també el desig de quedar-s'hi. Tot i això, el sector s'enfronta a fortes pressions: l'envelliment de la mà d'obra, el declivi de la població rural i els reptes econòmics i mediambientals.
Successió difícil
A més, l'accés limitat a la terra, crèdits poc assequibles, ingressos més baixos i la manca de capacitats específiques dissuadeixen nous agricultors, mentre que la successió continua sent difícil a causa de les barreres administratives i financeres. Abordar aquestes qüestions és tant una necessitat estratègica com una responsabilitat social compartida per a la UE. Per aconseguir-ho, identifica cinc àmbits prioritaris d'actuació: accés a la terra, finançament, capacitats, un bon nivell de vida a les zones rurals i suport a la successió.
Recordeu, per acabar, que mentre la majoria dels agricultors de més edat són propietaris de les seves terres, les generacions més joves sovint s'han d'acontentar a ser arrendatàries. L'accés a la terra, els crèdits assequibles i les competències essencials continuen sent obstacles importants per als joves agricultors. El 2022, els joves agricultors de la UE-27 es van enfrontar a un dèficit de finançament de 14.100 milions d'euros, és a dir, el 22% del dèficit total del sector.
