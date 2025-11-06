Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
Girona, Salt i Lloret de Mar són les localitats on més han baixat les persones sense feina
Cadaqués, Pals i Tossa de Mar són els municipis gironins amb una taxa d’atur registral més baixa entre aquells que tenen més de vint persones inscrites com a demandants de feina, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu corresponents a l'octubre de 2025. Fixar un llindar mínim de 20 aturats permet fer una comparació més fiable entre municipis, ja que als pobles molt petits, la variació d’una sola persona pot alterar el percentatge de manera exagerada i distorsionar la realitat del mercat laboral local.
En aquests tres municipis, la taxa, que mesura la relació existent entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada, és inferior al 3%. En concret, Cadaqués registra una taxa d'1,85%, Pals del 2,91% i Tossa de Mar del 3%. També presenten valors molt baixos Alp (3,15%), la Vall d’en Bas (3,41%), Begur (3,48%) o Porqueres (3,91%).
A l’altre extrem, i també entre els municipis amb més de 20 aturats, les taxes més elevades es concentren a diverses localitats de la Selva i l’Alt Empordà. El municipi amb una taxa més alta és Sant Miquel de Fluvià (15,43%), seguit de Massanes (15,36%), Maçanet de la Selva (12,55%) i Riudarenes (11,53%). En aquests casos, més d’un de cada deu veïns en edat de treballar està inscrit com a demandant d’ocupació.
Petits municipis
Si s’amplia la mirada i es tenen en compte tots els municipis, sense distingir pel nombre d’aturats, el rànquing canvia lleugerament. En aquest cas, els percentatges més baixos se’ls enduen pobles molt petits, com Setcases (1,10%, amb 2 persones a l’atur), Serra de Daró (1,71%, 2 aturats) o Pedret i Marzà (1,79%, 2 aturats), seguits de Cadaqués (1,85%, 32 aturats).
En el costat contrari, hi ha localitats on la taxa és molt alta però amb pocs inscrits, com Beuda (13,46%, amb 13 aturats), Albanyà (10,71%, 6 aturats) o la Vajol (10,00%, 6 aturats). Aquests casos exemplifiquen com una sola alta o baixa pot moure diversos punts percentuals en municipis amb molt poca població activa. Fins i tot en municipis que superen per poc el llindar, la volatilitat continua sent elevada: per exemple, Osor té 10,45% amb 21 aturats.
Comparativa interanual
Pel que fa a l’evolució interanual, el nombre d’aturats ha baixat en la majoria dels municipis gironins respecte a l’octubre de 2024. Les reduccions més fortes s’han registrat a Girona ciutat (−226 aturats), Salt (−159), Lloret de Mar (−153), Figueres (−147) i Olot (−106). En canvi, en alguns punts concrets l’atur ha crescut, especialment a Riudarenes (+19), Vidreres (+16), el Port de la Selva (+11) i la Cellera de Ter (+10).
Subscriu-te per seguir llegint
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona