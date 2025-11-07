Alberto Meneses, guanya el Premi Kindle Storyteller 2025 d’Amazon: així és com l’autopublicació obre les portes als autors i als seus relats
Escriure un llibre ja no és un somni llunyà. Gràcies a Kindle Direct Publishing (KDP), l’eina d’autopublicació d’Amazon, podràs publicar la teva història i arribar a milers de lectors d’arreu del món amb un sol clic
Escriure un llibre no és un desig nou, però sí un d’aquells propòsits vitals que segueix rondant pel cap de molts i que no s’atreveixen a materialitzar. No és estrany que avui en dia moltes històries continuïn quedant-se al fons d’un calaix. Tanmateix, ja sigui per passió, per la necessitat de compartir el seu món interior o per complir aquell somni llargament ajornat, cada vegada més persones s’aventuren en l’experiència d’autopublicar-se.
Els temps han canviat. I, amb ells, les oportunitats. El que abans semblava un desafiament avui és a l’abast d’un clic. Un exemple n’és L’Alberto Meneses, que, amb la seva obra La posta de sol de la veritat, s’ha alçat amb el Premi Kindle Storyteller 2025, dotat amb 10.000 euros i que inclou també l’oportunitat de produir un audiollibre a través d’Amazon Audible.
El Premi Kindle Storyteller, que aquest 2025 celebra la seva dotzena edició, té com a objectiu promoure la creació literària en espanyol, així com incentivar la publicació d’autors novells mitjançant Kindle Direct Publishing (KDP), l’eina d’autopublicació d’Amazon, que permet als escriptors posar els seus llibres, tant en format digital com imprès, a disposició dels lectors, conservant el control editorial, els drets d’autor i rebent fins al 70% dels ingressos generats per les seves vendes.
Aquesta iniciativa representa a més el compromís d'Amazon amb els autors independents i amb tota la cadena de valor del llibre. Des de la seva primera edició el 2014, el Premi Kindle Storyteller s'ha consolidat com el certamen de referència per a autors que autopubliquen a KDP. Això es reflecteix en la participació en el premi: aquest any, més de 7.000 autors han participat en el certamen, demostrant el gran talent que hi ha entre els autors de parla hispana. Les quatre finalistes: La nit de la tempesta, d'Adolfo Rodríguez; Novio a la fuga, d'Anny Peterson; Assassinat a mirall, de Federico Axat; i El color de la veritat, de Rosa Boliart, i la guanyadora El ocàs de la veritat, d'Alberto Meneses, són el millor exemple d'aquesta riquesa creativa.
Totes les obres, incloent-hi el títol guanyador i les finalistes, estan disponibles a la Botiga Kindle i es poden gaudir tant en format físic com digital, en qualsevol dispositiu amb l’aplicació gratuïta Kindle. A més, els usuaris de Kindle Unlimited, la subscripció de lectura digital que permet accedir a milions de títols i una selecció de revistes en qualsevol dispositiu, tenen accés il·limitat a aquestes obres.
‘L’ocàs de la veritat’, l’obra d’Alberto Meneses, guanyadora del Premi Kindle Storyteller 2025
El jurat, format per Alberto Saavedra, responsable de l’Àrea de Llibres d’Amazon a Espanya; Arantxa Zunzunegui, productora de Contingut Original d’Audible a Espanya; Luis David Pérez, guanyador del Premi Literari Kindle Storyteller 2024; i els autors Fernando Gamboa, finalista de la primera edició del certamen el 2014, i Lorena Franco, finalista els anys 2016 i 2022, va ser l’encarregat de seleccionar el títol guanyador entre les cinc obres finalistes, que abasten diversos gèneres: des de thrillers i novel·la històrica fins a comèdia romàntica.
"Vull donar les gràcies al jurat i a Amazon KDP, per donar-nos esperança a molts escriptors i per fer realitat el nostre somni. Jo era un escriptor que somiava que els meus llibres arribessin a molts lectors, i això va passar gràcies a Amazon. No deixis mai una novel·la guardada en un calaix: tenim la sort que Amazon KDP ens permet arribar a milers de lectors, així que no tingueu mai por de publicar-la. Visca la literatura i visca l’autopublicació!", va assegurar Alberto Meneses durant la cerimònia d’entrega del premi, celebrada en el marc de l’esdeveniment “Escriptors imparables" organitzat per Triunfa con tu Libro.
Alberto Meneses va començar a escriure als 15 anys i va convertir la seva gran afició en realitat el 2011. Després d’una trajectòria marcada pel thriller policíac, presenta L’ocàs de la veritat, la sisena i última entrega de la saga de Verónica Cuevas, concebuda per oferir-li un final èpic i emocionant a l’alçada del personatge. Ambientada a Madrid i en llocs com el poble abandonat d’El Alamín, la novel·la combina misteri, tensió i girs inesperats en una història que atrapa fins a l’última pàgina.
Kindle Direct Publishing: l’eina d’Amazon per iniciar-te en el món de l’autopublicació
KDP ha transformat completament la manera de publicar, facilitant l’accés a la publicació literària. Ara, qualsevol escriptor pot pujar el seu manuscrit, disseny de coberta i contracoberta, establir el preu, triar el format que vulgui —digital o imprès— i fer-ho de manera gratuïta i senzilla, mantenint el control total sobre la seva obra.
Aquest canvi de paradigma ha obert la porta perquè cada vegada més autors novells facin el pas. Tot i això, no són només ells, com confirma Andrea Pasino, responsable d’Amazon KDP per a Espanya: "L’autopublicació és una oportunitat per a totes les veus literàries, des d’autors ja consolidats fins a aquells que fan els seus primers passos en l’escriptura".
I és que, segons l’estudi Hàbits de Lectura, Escriptura i Consum de Nous Formats Digitals a Espanya, presentat per Amazon i realitzat per Ipsos en col·laboració amb la Fundació Ortega-Marañón, el 61% dels enquestats considera que l’autopublicació ha democratitzat l’accés a la publicació literària, i el 32% triaria autopublicar-se.
Així, KDP s’ha convertit en una de les opcions preferides pels autors: el 78% dels qui el coneixen afirma que és una eina que permet als escriptors donar-se a conèixer, mentre que un 66% assegura, a més, haver descobert nous autors gràcies a aquesta plataforma.
