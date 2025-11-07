Els serveis i la construcció lideren la creació d'empreses a Girona
La patronal Pimec preveu "un retrocés" en el sector primari i la indústria aquest 2025
L'organització de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya (PIMEC) preveu que el sector serveis i la construcció tanquin el 2025 liderant la creació de noves empreses a les comarques gironines. De fet, segons la patronal, seran els únics sectors que tancaran l'exercici a l'alça, ja que s'esperen petites disminucions en el primari (-1,3%) i la indústria (-0,5%). Tot i això, el saldo serà positiu i pronostiquen que la província tancarà l'any amb unes 61.252 petites i mitjanes empreses, un 0,74% més que fa un any.
Entre 2023 i 2024 el nombre de petites i mitjanes empreses va augmentar amb més força que aquest 2025, un 1,6%. A més, també va créixer la dimensió de les pimes, ja que el nombre d'ocupats es va incrementar per sobre d'aquesta xifra, un 2,8%.
La patronal ha fet públiques aquestes dades durant la presentació de l'anuari econòmic a Girona aquest divendres. Les xifres, corresponents al 2023, apunten el paper "fonamental" de les pimes al teixit empresarial de la província, ja que suposen un 99,8% de les companyies de Girona i donen feina al 76,2% dels ocupats de la demarcació.
