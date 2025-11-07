Gairebé 23.000 dones gironines sostenen soles les seves famílies
Un estudi alerta que aquest tipus de llars dupliquen el risc de pobresa de la població general
David Navarro
Les telenovel·les fa dècades que exploten la figura de la mare soltera que es veu obligada a superar innombrables dificultats per tirar endavant les seves famílies. Un estereotip que, per desgràcia, encara té molt de real, tenint en compte els resultats d'un estudi realitzat per la Fundació Adecco sobre aquest tema.
L'informe no només adverteix que el risc de pobresa i exclusió social en aquest tipus de llars duplica la mitjana de la població general, sinó que, a més, també hi ha moltes possibilitats que aquesta situació de precarietat es traslladi a la generació següent, és a dir, als fills criats en aquest tipus de llars.
Aquesta desigualtat s’evidencia des de l’estructura mateixa de les llars. A les comarques gironines hi ha 29.200 famílies monoparentals: només 6.300 les encapçala un home, és a dir un 21,6%, mentre que 22.900 (78,4%) recauen sobre dones gironines que assumeixen soles la cura de la casa i dels fills o parents.
Aquest patró es repeteix a Catalunya, on la proporció és similar: es registren 314.200 famílies monoparentals, de les quals el 79% (247.600) estan encapçalades per una dona i un 21% per un home (66.600). A Catalunya es concentren el 16% de les famílies monoparentals d'Espanya, mentre que a Girona es concentren el 9% del total de famílies monoparentals a Catalunya.
L'Enquesta de Condicions de Vida que realitza l'INE ja reflecteix clarament les dificultats que travessen aquest tipus de famílies. D'aquesta manera, mentre que en conjunt un 25,8% de la població es troba en risc d'exclusió social o econòmica, en el cas de les famílies amb un sol progenitor la xifra es dispara fins al 50,3%, encara que també cal assenyalar que aquest percentatge ha millorat una mica l'últim any, ja que el 2023 arribava al 52,3%.
Dificultats per arribar a final de mes
Però l'estudi de la Fundació Adecco va més enllà i els seus responsables han fet també una enquesta per conèixer més en profunditat el dia a dia d'aquestes dones -en concret, ha escollit dones aturades-, amb resultats més que preocupants. Per començar, ni més ni menys que un 95% de les mares solteres o divorciades assegura que arriba amb dificultat a final de mes, i un 56% en concret assenyala que ho fa "amb molta dificultat".
La despesa que més pesa i que més complicada han de cobrir és l'habitatge, que citen el 85% de les consultades, seguit per l'alimentació, que ja suposa un problema per al 59,3% de les enquestades, quan fa dos anys només el citaven el 33,2%. Una evolució que reflecteix l'encariment que han patit la majoria de productes bàsics que componen la cistella de la compra.
Tot i això, per als responsables de la Fundació Adecco el més preocupant és l'augment que també ha experimentat la xifra de dones que apunten dificultats per córrer amb les despeses d'educació dels seus fills, entre les quals s'inclouen les matrícules o el material escolar, però també el transport, el menjador, els dispositius i la connectivitat que ara reclamen moltes tasques o les activitats de reforç.
En aquest cas són un 55% de les dones que encapçalen llars monoparentals les que veuen problemes per afrontar aquest dispendi, 15 punts més que fa dos anys. Una situació que "debilita el principal motor de la mobilitat social", la directora d'Inclusió d'aquesta organització, Begoña Bravo, que recorda que "la pobresa es pot transmetre d'una generació a una altra".
Discriminació laboral
Es tracta, a més, d'un problema que es retroalimenta, ja que el fet d'afrontar en solitari la cura de fills i familiars suposa un obstacle important a l'hora d'aconseguir una feina per obtenir els ingressos necessaris. D'aquesta manera, el més habitual és que, quan cauen a l'atur, aquesta condició es cronifiqui, segons Adecco, és a dir, que tinguin més dificultats per reincorporar-se a la vida laboral.
Fins a un 48,6% de les enquestades afirma haver experimentat algun tipus de discriminació en esmentar la seva condició de mare en solitari durant un procés de selecció. No obstant això, el problema més gran continua sent la impossibilitat de trobar una feina amb uns horaris que permetin atendre els fills i familiars, una dificultat que apunten el 63,2% de les participants en l'estudi. Sobretot, perquè aproximadament la meitat (el 49,9%) no es poden costejar serveis de cura i un 38,9% no té una xarxa familiar de suport efectiu.
D'aquesta manera, gairebé tres de cada quatre dones que encapçalen una llar en solitària s'han vist obligades a rebutjar un lloc de treball per no poder conciliar-se, segons aquest estudi.
Davant d'aquestes dificultats, fins al 84% de les participants es mostra disposada a acceptar treballs per sota de la seva qualificació professional, cosa que coarta les seves carreres, i fins a un 45% acceptaria una ocupació a l'economia submergida o irregular, per tal de cobrir les seves despeses bàsiques.
Menys oportunitats
Les que tenen la sort de treballar tampoc ho tenen gaire millor. Entre les enquestades per la Fundació Adecco, fins al 59,7% afirma haver sentit limitada o menys valorada que altres companys per la seva situació famílies. Un problema que sol manifestar-se de manera indirecta, amb una participació menor en projectes, l'assignació de torns menys favorables o avaluacions condicionades per la percepció d'una menor disponibilitat.
Això sí, malgrat tot això, la majoria d'aquestes dones continuen mirant el futur amb esperança. Així, el 68% de les aturades confia a trobar feina dins dels pròxims dos anys, i un percentatge similar preveu formar-se per augmentar les seves probabilitats que sigui així.
