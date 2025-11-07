Evolució del PIB
L’economia catalana tancarà l’any amb un 2,7% de creixement
Gabriel Ubieto
L’economia catalana va créixer en el tercer trimestre d’aquest any a un ritme interanual del 2,4%, una dècima menys que el trimestre anterior, i engrandeix d’aquesta manera la bretxa amb l’alça de l’economia espanyola, que en aquell mateix període va registrar un creixement del seu producte interior brut (PIB) del 2,8%. Així ho mostren les dades actualitzades ahir per l’Idescat, que constaten com els serveis (i en menys mesura l’agricultura) han reduït una marxa i han llastat la millora de la indústria i la construcció. No obstant, la consellera d’Economia, Alícia Romero, anticipa una revisió a l’alça de les projeccions elaborades per part del seu departament per a finals d’any i elevarà el creixement anual del 2,5% al 2,7%.
Malgrat aquesta molt lleu desacceleració del tercer trimestre, la consellera d’Economia va qualificar les dades com a "bones" i no va dubtar a destacar que Catalunya creix "per sobre de la UE". "L’economia funciona bé", va emfatitzar ahir en la seva intervenció en el congrés del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Per sobre de la mitjana
Romero va incidir en la comparació amb la mitjana de les economies europees, amb les quals Catalunya manté encara una distància substancial. Mentre la mitjana de la UE va créixer durant el tercer trimestre a l’1,5%, Catalunya ho fa gairebé un punt per sobre (2,4%).
Romero va lloar l’evolució del PIB català, però també va reconèixer que el teixit productiu té seriosos reptes al davant, com repartir millor aquesta riquesa generada. "A Catalunya tenim un 33% de pobresa infantil, ens hauria de fer vergonya", va asseverar.
Una altra assignatura pendent que va assenyalar la consellera d’Economia és la productivitat, que és "baixa i no creix", segons va afirmar, malgrat els recents brots verds que han detectat organismes com la Cambra de Comerç de Barcelona.
