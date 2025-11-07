Premi Lideratge Hoteler i Socialment Responsable a les Balears
MarSenses Hotels & Homes: hospitalitat amb ànima i propòsit
En un sector turístic on l’excel·lència es mesura moltes vegades en estrelles, ubicacions o luxes, MarSenses Hotels & Homes ha decidit mirar més enllà. Aquesta cadena hotelera amb presència a Mallorca i Menorca ha trobat el seu element diferenciador en les persones, convençuda que l’hospitalitat comença –i se sosté– amb els que la fan possible.
BeContent
Sota la direcció de Rodrigo Fitaroni, CEO de la companyia, MarSenses ha desenvolupat un model que combina benestar laboral, sostenibilitat mediambiental i compromís social. I no com un valor afegit, sinó com a pilar central de la seva estratègia. «Estem convençuts que millorar les condicions laborals en la indústria no és només possible, sinó necessari», assegura Fitaroni.
Allotjaments de 4 estrelles, vil·les vacacionals exclusives, zones de wellness i experiències gastronòmiques de primer nivell donen forma a l’oferta de MarSenses. Però darrere de cada detall hi ha una filosofia clara: cuidar l’equip per cuidar el client.
"Estem convençuts que millorar les condicions laborals en la indústria no és només possible, sinó necessari"
Gestió humana com a motor de diferenciació
MarSenses Hotels & Homes no només parla de benestar laboral; l’aplica amb mesures concretes. La cadena ha sigut pionera a l’hora de reduir la jornada laboral a 38,5 hores el 2024 i a 37,5 el 2025, mantenint el salari íntegre corresponent a 40 hores. A més, el seu equip de treballadors sèniors –a partir dels 58 anys– treballen només 32 hores setmanals sense minva salarial. «Volem demostrar que es pot oferir un entorn més just i motivador sense renunciar a l’eficiència ni a la rendibilitat», explica el CEO.
Aquest compromís ha portat MarSenses a convertir-se en la primera cadena hotelera d’adherir-se a la FELGTBI i a ser l’única cadena del sector inclosa en el rànquing europeu de Best Workplaces de Great Place to Work. Un reconeixement al seu esforç per construir entorns inclusius, equitatius i respectuosos.
També col·labora activament en programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables, convençuda que el talent és a tot arreu. «Ajudem a desmitificar la suposada falta de mà d’obra en l’hostaleria», afirma Fitaroni.
Turisme responsable, arrels locals
Tot i que el focus està centrat en l’equip humà, la visió de MarSenses també inclou la sostenibilitat i l’impacte positiu que té en el seu entorn. Entre els seus pròxims projectes destaca una iniciativa d’agricultura regenerativa que veurà la llum la temporada 2026. El seu objectiu és clar: portar productes locals, frescos i de temporada directament des del camp fins al bufet. Però aquesta proposta va més enllà de la gastronomia. El pla inclou reactivar terres agrícoles en desús, crear un centre especial d’ocupació i formar nous treballadors en l’àmbit rural. «Volem convertir aquesta iniciativa en un motor de transformació social i mediambiental a Mallorca», explica Fitaroni.
Amb aquest pas, la cadena reforça la seva aposta per l’economia circular, la sobirania alimentària i la dinamització del sector primari. «Unim sabor, salut i sostenibilitat en una proposta que enforteix el vincle entre productors i consumidors», conclou.
"Volem convertir aquesta iniciativa en un motor de transformació social i mediambiental a Mallorca"
Desafiaments del present, visió de futur
Des de MarSenses marquen dos grans reptes per al sector turístic balear: la sostenibilitat ambiental i la gestió del talent. «Les illes han d’avançar cap a models més respectuosos amb els recursos naturals», diu Fitaroni. Així, l’empresa promou l’eficiència energètica, la reducció de residus i l’ús responsable de l’aigua.
En paral·lel, afronten el desafiament d’atraure i fidelitzar professionals que vegin en el turisme un sector estable i estimulant. Per això, aposten per formació contínua, programes de reconeixement intern i una cultura empresarial centrada en les persones.
El Premi al Lideratge Hoteler i Socialment Responsable a les Balears arriba com un reconeixement merescut. Però també com un impuls per seguir consolidant una forma diferent de fer hostaleria: més humana, conscient i connectada amb el seu entorn.
Sobre MarSenses Hotels & Homes
MarSenses Hotels & Homes és una cadena hotelera amb presència a Mallorca i Menorca. Ofereix allotjaments de 4 estrelles i una vil·la vacacional exclusiva, orientats tant a famílies com a parelles. La seva proposta combina confort, benestar, gastronomia de qualitat i un fort compromís amb la sostenibilitat social i mediambiental. L’empresa basa el seu model en tres pilars: cura del medi ambient, excel·lència en el servei i respecte a les persones que formen part de l’equip.
