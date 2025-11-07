Medisalud: Innovació domèstica per a la salut quotidiana
La primera edició dels Premis Empresarials reuneix a Madrid a una àmplia representació de petites i mitjanes empreses per a reconèixer, mitjançant els 18 guardons lliurats, el seu paper com a motor de progrés. Medisalud TV ha rebut el premi a l'Excel·lència en Benestar i Tecnologia Aplicada a la Salut
Francisco Aguilera Muro ho tenia clar des del principi. Després de més d’una dècada en contacte directe amb els consumidors, va decidir fer el pas i fundar Medisalud el 2002. "Coneixia de primera mà les necessitats i problemàtiques del dia a dia, així que vaig decidir aplicar la meva experiència en l’àmbit de la salut i el benestar per emprendre un projecte propi", explica el CEO i fundador. L’èxit va ser gairebé immediat: en poc més d’un any, l’empresa ja comptava amb més de cinquanta treballadors. Per consolidar aquest creixement, Francisco Aguilera va dissenyar un projecte sòlid, durador i centrat en el client. "El primer era estabilitzar la companyia i envoltar-me dels millors professionals. El segon, assolir l’excel·lència en l’atenció al client, una cosa que continua sent innegociable per a nosaltres".
Des d’aleshores, Medisalud s’ha convertit en un referent nacional en la comercialització de productes de salut i benestar per a l’ús domèstic, amb un enfocament clar en la innovació tecnològica, la qualitat i la proximitat amb l’usuari final.
"Volem que les persones es beneficiïn des de casa de tecnologies que abans només estaven en hospitals"
Tecnologia mèdica que transforma la llar
El catàleg de Medisalud, sota les seves marques pròpies MEDISALUD i ANATOMEDIC, inclou solucions per a problemes de circulació, reumatisme, lesions musculars, lumbàlgies o dolors articulars. Aquests dispositius mèdics d’ús domèstic acosten al consumidor tractaments abans reservats a hospitals o clíniques privades, facilitant la seva aplicació diària, còmoda i assequible. "Treballem amb tecnologies que han sigut utilitzades tradicionalment en entorns clínics. El nostre objectiu és que les persones puguin beneficiar-se’n des de casa", explica el CEO. És el cas d’ANATOMEDIC PRESSUM 2.0, un equip de pressoteràpia que millora la circulació, activa el drenatge limfàtic, elimina la inflor, recupera la fatiga muscular i alleuja el cansament a les cames. També destaquen ANATOMEDIC PROFESSIONAL 2.0, un equip d’ones electromagnètiques que proporciona teràpies regeneratives sense sortir de la llar, i ANATOMEDIC CRYSTAL BALANÇ, pensat per actuar durant el descans nocturn mitjançant una malla de coure i plata que distribueix les ones electromagnètiques i, a més, incorpora tractaments com biovidre, self clean-ink o electrostatic balance.
Més recent és el llançament d’ANATOMEDIC ENERGY, la seva nova proposta de descans intel·ligent presentada l’octubre del 2025. "Hem combinat innovació tèxtil, viscoelàstica d’última generació i tractaments com CBD o EXTRACOOL per oferir una experiència de descans completa, que no només relaxa, sinó que millora malalties i prevé l’envelliment cel·lular".
L’enfocament de Medisalud també s’estén a la qualitat de l’aigua domèstica. Amb MEDIPUR HIDROX, el seu equip de filtrat i enriquiment amb hidrogen, busquen reduir les substàncies nocives presents a l’aigua potable i potenciar les seves propietats antioxidants. "La salut comença per l’aigua que bevem. El nostre sistema evita la compra d’aigua embotellada i el seu impacte mediambiental, alhora que millora la qualitat de vida del consumidor".
El repte és seguir innovant sense perdre el focus en el client
Cap a un futur exigent
El camí de Medisalud no ha estat exempt de desafiaments. La pandèmia va suposar un cop dur per a un model de negoci eminentment presencial. "Va ser un moment molt complicat, però gràcies al compromís de l’equip i la fidelitat dels nostres clients en vam sortir reforçats", recorda el seu fundador. Aquest punt d’inflexió va impulsar l’empresa a reinventar-se i digitalitzar certs processos sense perdre el tracte pròxim que els caracteritza.
Avui, Medisalud té clar el seu rumb: continuar desenvolupant productes propis, seguir escoltant el mercat i mantenir intactes els seus estàndards de qualitat. "El repte és continuar innovant sense perdre el focus en el client. Volem mantenir-nos com a líders en solucions domèstiques de salut, i això implica estar un pas per davant en cada llançament".
La recent obtenció del Premi a l’Excel·lència en Benestar i Tecnologia Aplicada a la Salut representa un suport a l’esforç de tot l’equip. «És un reconeixement al compromís que mantenim des de fa més de dues dècades amb la millora de la salut i el benestar de la nostra societat», assenyala Francisco Aguilera. «Però també és dels nostres clients, que són part activa d’aquest èxit».
Sobre Medisalud
Fundada el 2002 per Francisco Aguilera Muro, Medisalud és una empresa especialitzada en la comercialització de productes tecnològics per al benestar i la salut, especialment dissenyats per a ús domèstic. Amb marques pròpies com MEDISALUD i ANATOMEDIC, desenvolupen internament solucions per a malalties circulatòries, articulars, musculars, de descans i qualitat de l’aigua. Amb una filosofia centrada en la qualitat i l’atenció al client, Medisalud s’ha consolidat com un referent del sector després de més de 23 anys de trajectòria.
