Premi Projecte Educatiu Innovador com a Millor Centre Bilingüe d’Andalusia
MIT School: Educació Integral i Multilingüe amb Visió de Futur
MIT School Málaga aposta per una educació integral que combina innovació tecnològica, valors humans i multilingüisme per formar ciutadans del futur
BeContent
Al cor del Parc Tecnològic d’Andalusia, MIT School Málaga s’ha convertit en un dels centres educatius més avançats del país. La seva proposta va més enllà d’un currículum acadèmic excel·lent: aposta per una formació que inclou totes les dimensions de l’ésser humà, des del físic fins a l’energètic, combinant innovació tecnològica, multilingüisme i una sòlida educació en valors.
Aquest enfocament integral neix de la visió del seu fundador i director, Javier Díaz Cabrera, que des del 2002 ve construint el que defineix com l’«escola perfecta». L’experiència com a docent i directiu en un centre internacional li va permetre detectar carències en l’ensenyament de l’anglès i, alhora, entreveure l’impacte que tindria la revolució tecnològica en l’educació. D’aquesta reflexió va sorgir un projecte educatiu singular, capaç d’harmonitzar l’ensenyament clàssic amb els reptes del segle XXI.
Un model educatiu complet i adaptat als nous temps
L’essència de MIT School rau en un model integral que entén l’educació com una eina per al desenvolupament complet de l’ésser humà. «Volem garantir que els nostres alumnes reben la millor educació possible tenint en compte l’entorn tan canviant en el qual es desenvoluparan», afirma Javier Díaz Cabrera.
Des d’Infantil fins a Secundaria, el centre forma els seus estudiants en cinc plans: físic, mental, emocional, energètic i social. A més, inculca valors com el respecte, la cortesia, la disciplina o la dedicació, claus per espavilar-se en un món cada vegada més complex.
«Volem garantir que els nostres alumnes reben la millor educació possible tenint en compte l’entorn tan canviant en el qual es desenvoluparan»
Aquest compromís amb la formació integral es trasllada també a la dimensió tecnològica. MIT School va ser un dels pocs centres capaços de mantenir les seves classes des del primer dia de la pandèmia gràcies a la seva experiència prèvia en entorns digitals. Avui, compta amb pissarres intel·ligents, impressores 3D, dispositius mòbils i assignatures com Programació en Realitat Virtual amb UNITY, que fan, de l’aprenentatge una experiència dinàmica i connectada amb el futur.
Multilingüisme, intercanvis i visió global
Un dels grans pilars del centre és el multilingüisme. MIT School és l’única escola de Màlaga bilingüe en anglès en totes les etapes educatives, i inclou el xinès mandarí com a assignatura obligatòria des dels tres anys, a més de l’alemany des de 3r de Primària.
També és centre examinador oficial Cambridge Platinum, i l’únic a Europa acreditat per avaluar exàmens oficials de xinès. A més, ofereix el Diploma Dual, que permet cursar simultàniament el batxillerat espanyol i nord-americà.
Tot això es reforça amb intercanvis internacionals als EUA, la Xina i Alemanya, que consoliden un ensenyament pràctic, cultural i adaptat a un entorn global. «El propòsit final és formar ciutadans globals, capaços de comunicar-se en diversos idiomes i comprendre diferents cultures,» afirma el director.
«El propòsit final és formar ciutadans globals, capaços de comunicar-se en diversos idiomes i comprendre diferents cultures»
Al llarg de la seva trajectòria, MIT School ha acumulat nombrosos reconeixements, com estar seleccionat entre les cinc millors escoles internacionals d’Espanya el 2023 o el guardó dels European Educational Awards a París. A aquesta llista s’hi suma ara el Premi Projecte Educatiu Innovador com a Millor Centre Bilingüe d’Andalusia, un reconeixement que, «reforça el nostre compromís amb una educació d’excel·lència, integral i connectada amb el món real. Cada reconeixement és un reflex de l’esforç de la nostra comunitat educativa: estudiants, pares i professors».
Amb la mirada posada en el futur, l’escola contempla una expansió progressiva a Madrid, València i la Xina, a més d’enfortir aliances amb centres de Màlaga i Andalusia per elevar conjuntament el nivell educatiu regional. El seu objectiu: consolidar-se com el centre de referència en l’ensenyament d’idiomes a Màlaga, mantenint intacta la seva filosofia humanista i multidimensional.
MIT SCHOOL
MIT School Málaga és un centre educatiu privat i independent, situat al Parc Tecnològic d’Andalusia. Fundat el 2002 per Javier Díaz Cabrera, el seu model educatiu integra cinc dimensions de l’ésser humà (física, mental, emocional, energètica i social) i es recolza en la innovació tecnològica i el multilingüisme. És l’única escola de Màlaga bilingüe en totes les etapes i l’única a Europa autoritzada a examinar oficialment en xinès mandarí. Ha sigut guardonada amb premis nacionals i internacionals que avalen la seva excel·lència acadèmica i la seva visió de futur.
