Un projecte de cosmètica natural per a animals guanya la primera fase del programa Impulsa Startup

La iniciativa vol fomentar el creixement i el desenvolupament de startups i empreses innovadores del territori gironí

El projecte Natura Xodo és guardonat per la Cambra de Comerç de Girona.

El projecte Natura Xodo és guardonat per la Cambra de Comerç de Girona. / Cambra de Comerç de Girona

Redacció

Girona

El projecte Natura Xodo, una línia de productes de cosmètica natural i ecològica per a animals, presentat per Meritxell de la Varga i Ana López, ha estat guardonat per la Cambra de Comerç de Girona. El reconeixement s'ha entregat en una jornada del programa Impulsa Startup, una iniciativa destinada a fomentar el creixement i el desenvolupament de startups i empreses innovadores del territori gironí.

Aquest programa, cofinançat per la Unió Europea, té com a objectiu ajudar les persones emprenedores a fer realitat la seva idea de negoci i acompanyar les startups en el procés de consolidació del seu projecte.

El programa compta amb diverses fases i una formació completament gratuïta, a més de mentoratge personalitzat i l’acompanyament d’un tutor que orienta els participants en la implementació de les seves idees. Els projectes més destacats opten a un primer premi de 4.800 euros i un segon guardó de 1.600 euros.

"Aquesta jornada ha servit per posar en valor el talent emprenedor de les comarques gironines i reforçar el compromís de la Cambra de Comerç de Girona amb la innovació, la sostenibilitat i el creixement empresarial", apunten des de de la Cambra. Durant la jornada, s’han presentat les noves iniciatives que formen part d’aquesta edició del programa.

