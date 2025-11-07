Un projecte de cosmètica natural per a animals guanya la primera fase del programa Impulsa Startup
La iniciativa vol fomentar el creixement i el desenvolupament de startups i empreses innovadores del territori gironí
El projecte Natura Xodo, una línia de productes de cosmètica natural i ecològica per a animals, presentat per Meritxell de la Varga i Ana López, ha estat guardonat per la Cambra de Comerç de Girona. El reconeixement s'ha entregat en una jornada del programa Impulsa Startup, una iniciativa destinada a fomentar el creixement i el desenvolupament de startups i empreses innovadores del territori gironí.
Aquest programa, cofinançat per la Unió Europea, té com a objectiu ajudar les persones emprenedores a fer realitat la seva idea de negoci i acompanyar les startups en el procés de consolidació del seu projecte.
El programa compta amb diverses fases i una formació completament gratuïta, a més de mentoratge personalitzat i l’acompanyament d’un tutor que orienta els participants en la implementació de les seves idees. Els projectes més destacats opten a un primer premi de 4.800 euros i un segon guardó de 1.600 euros.
"Aquesta jornada ha servit per posar en valor el talent emprenedor de les comarques gironines i reforçar el compromís de la Cambra de Comerç de Girona amb la innovació, la sostenibilitat i el creixement empresarial", apunten des de de la Cambra. Durant la jornada, s’han presentat les noves iniciatives que formen part d’aquesta edició del programa.
