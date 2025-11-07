Quant cobra un gestor a Catalunya? Aquest és el sou el 2025
El salari d’aquest perfil administratiu varia segons el sector —públic o privat— i factors com la responsabilitat, l’experiència o la ciutat on treballa
Els gestors són professionals clau en la tramitació de documentació i gestió administrativa, sovint vinculats a processos complexos per a empreses i particulars. Tot i això, no sempre és evident quin salari perceben per aquesta feina especialitzada. Les dades disponibles permeten dibuixar una radiografia del seu sou el 2025.
Un gestor pot exercir tant en el sector privat com en el públic, i aquesta elecció influeix de manera directa en les seves condicions econòmiques.
Sector privat
El sou mitjà anual d’un gestor en una empresa privada se situa en 23.500 € bruts, que equivalen aproximadament a 1.960 € bruts mensuals en 12 pagues.
Tot i així, hi ha diferències notables:
- Sou mínim registrat: 19.150 € bruts l’any
- Sou màxim: 36.125 € bruts anuals, habitualment en càrrecs de major responsabilitat o antiguitat
Sector públic
En l’àmbit públic, aquest perfil acostuma a correspondre’s amb el grup A2 de funcionariat. En aquest cas, el sou brut anual mitjà és d’uns 28.700 €, cosa que representa uns 2.391 € mensuals.
El top salarial pot arribar fins als 41.600 € bruts anuals, xifra associada a complements d’antiguitat i càrrecs amb més pes organitzatiu.
Factors que influeixen en el sou
A banda del sector, entren en joc altres variables com:
- La mida i tipologia de l’empresa
- L’experiència i especialització
- La localització: salaris més alts en grans ciutats com Barcelona o Girona
Tot plegat fa que la professió tingui una forquilla salarial àmplia, que pot resultar atractiva per a alguns perfils, mentre que d’altres poden percebre-la com a modesta tenint en compte la responsabilitat i la complexitat del treball.
