Tejidos Rebés. Tradició tèxtil amb visió sostenible
Tejidos Rebés uneix tradició, innovació i sostenibilitat per liderar la transformació del sector tèxtil
Bego Contreras / BeContent
Tejidos Rebés és una empresa familiar fundada el 1876 i especialitzada en el disseny i producció de teixits sostenibles d’alta qualitat. Amb presència en mercats com Espanya, Portugal i Itàlia, compta amb un Stock Service de més de 4 milions de metres i una forta aposta per la producció nacional. Desenvolupa els seus productes sota criteris de sostenibilitat, utilitzant matèries primeres responsables com polièster reciclat i cotó orgànic. La seva proposta combina tradició, tecnologia i innovació amb l’objectiu d’oferir solucions tèxtils responsables i adaptades al mercat actual.
Des de 1876, Tejidos Rebés ha fabricat no només teixits, sinó també una història marcada per l’evolució constant, el compromís amb l’entorn i l’excel·lència en cada procés. El que va començar com una petita fàbrica familiar ha aconseguit consolidar-se com un referent en el disseny i producció tèxtil, amb presència destacada en mercats com Espanya, Portugal i Itàlia. L’empresa ha sabut adaptar-se als temps sense deixar de banda l’ofici que la va veure néixer, demostrant que la sostenibilitat pot anar de la mà amb la competitivitat i la innovació. I en un sector altament globalitzat i amb fortes pressions en costos, mantenir la producció local i responsable és un repte que només unes quantes empreses aconsegueixen superar. Tejidos Rebés ho ha aconseguit, defensant una manera de fer les coses que posa en valor tant la qualitat del producte com l’impacte positiu en la comunitat i el medi ambient.
Destaquem per oferir una combinació única de tradició, innovació i sostenibilitat
A través de generacions, l’empresa ha sabut combinar el coneixement artesanal amb tecnologies punteres, aconseguint un equilibri difícil però essencial: mantenir la seva essència mentre respon a les demandes d’un sector canviant. «La nostra capacitat d’adaptació ens ha permès diversificar les nostres línies de producte, sempre amb un ferm compromís amb la sostenibilitat», assenyala Andrés Castelltort, gerent de Tejidos Rebés.
Una visió clara del futur des del respecte al passat
En el present, Tejidos Rebés aposta per una producció responsable sense perdre competitivitat. La companyia destaca pel seu model de Stock Service, amb més de 4 milions de metres de teixit acabat, cosa que li permet respondre de manera immediata a les necessitats dels seus clients. Aquesta agilitat, unida a la seva capacitat de personalització total dels teixits, converteix l’empresa en un soci estratègic per a marques de moda, uniformitat i teixits tècnics.
Un dels punts diferencials de la seva proposta és l’estampació 100% nacional, que assegura alts estàndards de qualitat i temps d’entrega reduïts. «Destaquem per oferir una combinació única de tradició, innovació i sostenibilitat», afirma Andrés Castelltort. El 40% dels seus teixits es fabriquen a Espanya, reforçant la seva aposta per la indústria local i la proximitat.
L’enfocament sostenible no és només una promesa, sinó una pràctica integrada: tots els seus productes es desenvolupen amb matèries primeres responsables, com ara polièster 100% reciclat, cotó orgànic certificat (GOTS, OCS, Regenagri), fibres com Ecovero, lli europeu o Sorona. A més, l’empresa és especialista en barreges que combinen confort i durabilitat, sempre amb respecte mediambiental.
Reptes del present, compromisos de futur
En un entorn globalitzat, on la deslocalització continua sent un desafiament constant, Tejidos Rebés manté el seu ferm compromís amb la indústria tèxtil europea. «Un dels nostres principals reptes és continuar recolzant la indústria nacional, reforçant aliances amb confeccionistes locals i ajudant marques emergents amb solucions flexibles i pròximes».
Aquest enfocament de proximitat també els permet anticipar-se a les necessitats del mercat, aportant valor més enllà del producte. L’empresa es posiciona com un soci estratègic, no només per la qualitat dels seus teixits, sinó per la seva capacitat per acompanyar els seus clients amb experiència tècnica i sensibilitat creativa.
Entre els seus objectius a futur destaca la consolidació internacional, però sense perdre de vista la seva vocació formativa. Tejidos Rebés vol bastir ponts entre la indústria i l’àmbit acadèmic, col·laborant amb escoles tèxtils, universitats i joves dissenyadors per fomentar una nova generació amb consciència sostenible. «Volem continuar desenvolupant teixits més sostenibles i reciclables, reduint l’impacte ambiental a través de processos innovadors», assenyala el gerent. Un camí que reforça la coherència d’una trajectòria sòlida, reconeguda avui amb un guardó que celebra gairebé 150 anys d’història i compromís.
