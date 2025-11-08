La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reconeix el talent empresarial del territori amb 15 guardons
L'acte ha distingit 14 empreses i entitats del Baix Empordà i la Selva interior a més de lliurar la Insígnia d’Or a Enric Pla
La Gala dels Premis Cambra 2025, de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, ha reunit aquest divendres al teixit empresarial, institucional i social del territori, en un acte celebrat a l’Hotel S’Agaró. La vetllada volia posar en valor la constància, la innovació i la contribució econòmica de les empreses i entitats de la demarcació.ç
El president de la Cambra, Albert Sibils, ha obert l’acte destacant "la importància de reconèixer el talent local i el compromís de les empreses que contribueixen al desenvolupament econòmic i social del nostre territori".
L’exconseller Jaume Giró ha ofert la ponència "Empresa, comerç i economia productiva: un model de país que cal defensar", centrada en el paper de l’empresa com a motor de progrés i prosperitat.
Durant la gala s’han lliurat 15 guardons:
- 7 Premis Cambra 2025 a empreses i entitats representatives dels municipis de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Vidreres, Llagostera i Cassà de la Selva. Els premiats han estat: El Xef Marc Gascons del Restaurant Els Tinars, la Mozzarela catalana de Mas Guri, l’associació Cuina Tossenca, l’associació Ranxo de Vidreres, l’Associació S’Agaró 100, Estructuras Ultra i l’IDILIC Festival.
- Reconeixements a establiments de 100, 75 i 50 anys de trajectòria empresarial, com la Pastisseria Nèctar, Carnisseria Ginesta, Ca l’Àngel, el Cinema Montserrat, Cuit’s, Transports Ayach i Grup Imnasa.
- I la Insígnia d’Or de la Cambra, s’ha concedit a Enric Pla, per la seva dedicació a l’Espai dels Rellotges i la preservació del patrimoni rellotger local.
El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha tancat l’acte assegurant que "des de la Diputació volem reconèixer la tasca de les empreses que, amb esforç, innovació i compromís amb el territori, contribueixen al progrés econòmic i social de la nostra demarcació".
