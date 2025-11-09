"Electrificar l’economia és urgent i necessitem que el marc regulatori ens ajudi a fer-ho"
Endesa preveu desplegar uns 115 milions d'euros durant els dos pròxims anys a Girona
Reclama un marc regulatori al nivell de la resta d’Europa i més agilitat en les tramitacions per incrementar i accelerar les inversions
A Girona la xarxa d’Endesa suma més de 17.000 km de línies elèctriques, 58 subestacions i més de mig milió de punts de subministrament. En termes pràctics, què significa això per al dia a dia de famílies i empreses?
En una paraula, benestar. Significa poder donar bona qualitat de subministrament, que oferim resiliència davant de cada vegada més fenòmens meteorològics adversos, menys apagades de menor durada... Només per fer una referència, a l’estiu tenim un pla específic a les zones de costa on tenim una forta pressió turística, on el consum es dispara en aquest període i cal garantir al màxim la qualitat de subministrament.
Han anunciat 115 milions d’euros d’inversió a la demarcació entre 2025 i 2027. Quines són les prioritats?
Es basen en tres pilars. Un seria la digitalització de la xarxa, l’automatització per poder millorar la nostra resposta d’incidències, però també digitalitzar les nostres instal·lacions per obtenir més informació del comportament de la xarxa i poder-ne predir la tendència i adequar millor les nostres inversions a futur. La segona part seria la nova xarxa de mitjana i baixa tensió per substituir els elements que ja han esgotat la seva vida útil millorant la resiliència de les instal·lacions i per atendre la demanda dels nous clients. I el tercer seria el reforç de la xarxa existent, allò que normalment en diem que és el tancament d’anelles elèctriques, és a dir, connectar les infraestructures distants, per exemple dos centres de transformació diferents, de manera que en cas d’incidència puguis donar subministrament elèctric a través d’una altra línia alternativa, ja que la xarxa està mallada i interconnectada.
"La taxa de rendibilitat a l’Estat és inferior a la d’Europa i posa en risc la competitivitat"
Alguns projectes en concret?
Principalment, estem desenvolupant actualment 41 quilòmetres de xarxa de mitjana tensió en un total de 34 municipis, 52 quilòmetres de línies de baixa tensió en un total de 42 municipis i estem fent la renovació tecnològica i digitalització de més de 560 centres de transformació repartits per tot el territori, amb un total d’inversió de 13,5 milions d’euros. Tenim un projecte capdavanter, una necessitat històrica al territori, que és la subestació de Riudarenes, que és una artèria que permet resoldre els problemes de saturació de la xarxa d’alta tensió i donar subministraments estratègics com la dessaladora de Blanes. Aquesta nova subestació, juntament amb un desdoblament de les línies de Sils - Tordera, ens permetrà equilibrar la xarxa i augmentar-ne la capacitat. Aquí tenim una inversió prevista de prop de 35 milions d’euros. També estem treballant conjuntament amb la Generalitat per portar a terme el soterrament de la línia que va al far del Cap de Creus. Una millora en un parc natural que permetrà reduir l’impacte mediambiental de l’entorn. Aquest any s’han instal·lat proteccions d’avifauna, entre altres, 40 suports de mitjana tensió per a permetre la implantació d’una nova espècie als aiguamolls de l’Empordà, ibis ermità, amb l’acord i col·laboració de l’àrea de transició ecològica de la Generalitat.
Com s’està adaptant Endesa al repte d’integrar la nova generació d’energia renovable?
Venim d’un model clàssic de generació-distribució-consum, en el qual tenim uns punts de generació forts, com són centrals nuclears, hidràuliques o de cicle combinat, donant energia elèctrica als punts de consum allunyats d’aquestes fonts. Per tant, la nostra xarxa de distribució era fins fa uns anys un sistema estàtic de connexió entre els generadors fins als punts de subministrament. L’autoconsum, la generació distribuïda i les energies renovables han fet que aquests punts de generació s’hagin difós en el territori i tenim ara mateix punts de generació absolutament atomitzats enmig de la xarxa i convivint amb els nostres clients. Aquesta barreja planteja un repte per la distribució, cal ampliar i digitalitzar la xarxa. Hem de passar d’una carretera d’un sol sentit del model clàssic del passat, a nou model de carreteres de doble sentit, dinàmiques i que permetin gestionar tot el flux d’energia necessari, variable i creixent.
"La subestació de Riudarenes és una necessitat històrica per resoldre els problemes de saturació de la xarxa d’alta tensió"
En algunes zones els experts adverteixen que la capacitat de la xarxa és insuficient. És preocupant?
A Girona, concretament, tenim 0 gigawatts de capacitat disponible per créixer. Hi ha un fort increment de demanda des del 2023, una situació que també es viu de forma preocupant al conjunt de Catalunya i de l’estat. S’ha produït un increment sense precedents de demanda industrial, al que s’ha afegit la demanda dels centres de processament de dades per exemple, que tenen un consum elevadíssim.
Quina és la solució?
Poder invertir més, però per fer-ho cal tenir una rendibilitat justa. La taxa de rendibilitat que la CNMC ens aplica actualment està per sota d’altres països europeus. Per tant, estem en una posició feble davant de les inversions que es poden fer i de la competitivitat que tenim davant del mercat europeu. La proposta que fa el govern és de 6,46 punts, però la majoria dels països estan entre el 7,5 i el 8%. És essencial tenir una taxa de retribució no més atractiva, però sí igual perquè els inversors puguin fer aquestes inversions al nostre país. El segon punt és aconseguir una major simplificació i agilització dels tràmits administratius per a poder executar aquestes inversions. Avui en dia, per fer una línia d’alta tensió estem prop de 7 anys. Ens cal agilitat, perquè ens hi juguem molt, però no com a Endesa, sinó com a país. I és que hem de facilitar l’electrificació de l’economia, en tots els sentits, per poder descarbonitzar-nos.
