Els contractes de lloguer cauen un 13% a Girona en el primer semestre: "Cada cop hi ha més burocràcia"
El pes dels lloguers temporals guanya terreny a les comarques gironines
Tot i que diversos estudis apunten que el preu del lloguer s'està estabilitzant a les comarques gironines, el mercat es refreda pel que fa a les operacions. Durant el primer semestre del 2025 s’han signat 5.667 contractes de lloguer a la província, un 13% menys que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van formalitzar 6.515, i un 18% menys que al 2023, segons el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona a partir de dades de la Generalitat.
Els professionals del sector atribueixen aquesta caiguda a la baixa oferta d’habitatge disponible i a l’augment de la burocràcia, especialment arran de l’entrada en vigor del Decret llei 1/2025, que estableix un règim sancionador "molt sever". "Les agències immobiliàries admeten que gestionar un volum de sol·licituds molt superior al nombre real de pisos disponibles és complex. L’elevada demanda, combinada amb l’escassetat d’oferta, exerceix una forta pressió sobre el sector", expliquen des del Col·legi.
Segons l’entitat, la situació ha provocat que cada vegada hi hagi menys contractes nous i més renovacions, i que moltes persones optin per una actitud de "màxima prudència" per evitar possibles sancions, aplicant procediments burocràtics "més extensos dels estrictament necessaris per minimitzar riscos".
El president dels API a Girona, Joan Company, explica que aquesta conjuntura està afectant en el dia a dia dels treballadors del sector. "Pels professionals que vivim al dia a dia la gestió del lloguer, aquesta escassetat d’habitatges ens provoca moltes dificultats i una certa angoixa en l’exercici de la nostra activitat", afirma. "Hem de gestionar i contestar una gran demanda de pisos de lloguer que en la seva gran majoria no podem satisfer, amb la corresponent frustració del demandant", afegeix.
A més, Company apunta que la complexitat normativa també dissuadeix molts propietaris. "En molts casos, la reacció del propietari és que davant aquesta complexitat normativa i la inseguretat jurídica que genera, opten perquè li posem l’habitatge a la venda".
Més contractes temporals
Tot i la davallada general, els contractes de lloguer de temporada mantenen una evolució positiva. En el segon trimestre del 2025 es van formalitzar 364 contractes temporals a la província, davant dels 335 del mateix període del 2024 i dels 251 del 2023. En total, durant el primer semestre de 2025 ja se n’han signat 667, un 13% més que fa un any.
"A causa de la poca rotació del mercat, les persones col·legiades fan cada cop més renovacions i contractes de temporada, especialment per a estudiants o per a la temporada d’estiu", indiquen des del Col·legi.
De fet, els API expliquen que aquest fenomen està molt vinculat al cicle acadèmic i a l’activitat turística. Els mesos de juliol i agost concentren la major part dels contractes, coincidint amb el final del curs universitari i l’inici de la temporada alta a la Costa Brava.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa