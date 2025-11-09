Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sostenibilitat

L'empresa garrotxina LC Paper estalvia fins a 105 tones anuals de CO2

La companyia ha implementat un nou sistema de depuració d'aigües en les seves instal·lacions de Besalú, que també estalvia fins a 120.000 euros de costos productius cada any

El projecte ha comptat amb el suport d'ACCIÓ i 90.000 euros de la línia d’ajuts per a projectes d'innovació tecnològica Green, que té dotació del Fons Climàtic de Catalunya

L'empresa LC Paper implementa un nou sistema de depuració d'aigües a la seva instal·lació de Besalú.

DdG

Besalú

L’empresa nascuda a Besalú, LC Paper, ha aconseguit reduir fins a 105 tones de CO2 anuals i 120.000 euros de costos productius implementant un sistema de depuració d’aigües a la seva planta garrotxina. La companyia de fabricació de paper ha pogut prescindir de la subministració externa d’oxigen, necessari per a la seva activitat, ja que ara poden aprofitar l'aire de les seves instal·lacions per dur a terme la depuració.

En aquesta iniciativa han comptat amb el suport de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball (ACCIÓ) i una ajuda econòmica de 90.000 euros per a projectes d'innovació tecnològica Green, amb una assignació econòmica del Fons Climàtic de Catalunya.

Instal·lacions de LC Paper a Beuda.

57 milions d’euros de facturació

D’origen familiar, LC Paper està actualment gestionada per la cinquena generació i compta amb més de 140 anys d’història. Disposen de tres plantes a Catalunya: una de productiva, situada a Besalú, i dues més de manipulació, establertes a Fornells de la Selva i Sarrià de Ter. La companyia va tancar el 2024 amb 57 milions d’euros de facturació i una plantilla de 150 professionals.

El procés de depuració

LC Paper fa servir un mètode biològic basat a separar els residus de l’aigua neta que després tornen a circular a partir d’un cultiu de bacteris. Tot el procés es pot garantir gràcies a la regulació que exerceix l’oxigen. L’alternativa que s’ha impulsat es basa en una tècnica innovadora que, per mitjà d’un sistema mecànic, permet absorbir aire a partir del qual s’obté l’oxigen necessari per injectar a l’aigua que es vol tractar.

Hem aconseguit tancar un projecte rodó: va néixer d'una necessitat empresarial de reduir costos econòmics i de la voluntat de disminuir també les emissions de CO2 i no només ho hem aconseguit, sinó que ara tenim una nova tecnologia que a més ens permet assolir els mateixos resultats amb menor impacte ambiental. Érem conscients que es tractava d'un projecte d'alt risc tecnològic i per això estem satisfets d'haver acudit a ACCIÓ perquè ens hi acompanyés

Pau Vila

— CEO de LC Paper

Un operari controlant el procés productiu a LC Paper.

La millora sostenible no només procedeix del mètode de depuració, el fet que l'empresa catalana adquirís l’oxigen d’un proveïdor també implicava un procés industrial altament intensiu en energia i en emissions. És a dir, actualment s’estalvien costos econòmics i emissions associades al sistema anterior.

