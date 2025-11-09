Sostenibilitat
L'empresa garrotxina LC Paper estalvia fins a 105 tones anuals de CO2
La companyia ha implementat un nou sistema de depuració d'aigües en les seves instal·lacions de Besalú, que també estalvia fins a 120.000 euros de costos productius cada any
El projecte ha comptat amb el suport d'ACCIÓ i 90.000 euros de la línia d’ajuts per a projectes d'innovació tecnològica Green, que té dotació del Fons Climàtic de Catalunya
DdG
L’empresa nascuda a Besalú, LC Paper, ha aconseguit reduir fins a 105 tones de CO2 anuals i 120.000 euros de costos productius implementant un sistema de depuració d’aigües a la seva planta garrotxina. La companyia de fabricació de paper ha pogut prescindir de la subministració externa d’oxigen, necessari per a la seva activitat, ja que ara poden aprofitar l'aire de les seves instal·lacions per dur a terme la depuració.
En aquesta iniciativa han comptat amb el suport de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball (ACCIÓ) i una ajuda econòmica de 90.000 euros per a projectes d'innovació tecnològica Green, amb una assignació econòmica del Fons Climàtic de Catalunya.
57 milions d’euros de facturació
D’origen familiar, LC Paper està actualment gestionada per la cinquena generació i compta amb més de 140 anys d’història. Disposen de tres plantes a Catalunya: una de productiva, situada a Besalú, i dues més de manipulació, establertes a Fornells de la Selva i Sarrià de Ter. La companyia va tancar el 2024 amb 57 milions d’euros de facturació i una plantilla de 150 professionals.
El procés de depuració
LC Paper fa servir un mètode biològic basat a separar els residus de l’aigua neta que després tornen a circular a partir d’un cultiu de bacteris. Tot el procés es pot garantir gràcies a la regulació que exerceix l’oxigen. L’alternativa que s’ha impulsat es basa en una tècnica innovadora que, per mitjà d’un sistema mecànic, permet absorbir aire a partir del qual s’obté l’oxigen necessari per injectar a l’aigua que es vol tractar.
Hem aconseguit tancar un projecte rodó: va néixer d'una necessitat empresarial de reduir costos econòmics i de la voluntat de disminuir també les emissions de CO2 i no només ho hem aconseguit, sinó que ara tenim una nova tecnologia que a més ens permet assolir els mateixos resultats amb menor impacte ambiental. Érem conscients que es tractava d'un projecte d'alt risc tecnològic i per això estem satisfets d'haver acudit a ACCIÓ perquè ens hi acompanyés
La millora sostenible no només procedeix del mètode de depuració, el fet que l'empresa catalana adquirís l’oxigen d’un proveïdor també implicava un procés industrial altament intensiu en energia i en emissions. És a dir, actualment s’estalvien costos econòmics i emissions associades al sistema anterior.
