Berenguer Enginyers inaugura unes noves instal·lacions a Riudellots de la Selva
L'empresa espera tancar l'any amb una facturació d'1,5 milions d'euros
La companyia gironina Berenguer Enginyers ha deixat les seves instal·lacions al centre de Girona per inaugurar una nova base operativa. La firma ha estrenat aquest dilluns la seva nova seu a Riudellots de la Selva, que ocupa uns 600 metres quadrats dividits en dues plantes, i que seran les oficines de l'empresa.
"Cada cop és més habitual portar els clients a les teves oficines per ensenyar-los l'equip de treball. La gent vol veure on preparen els seus projectes i on treballes en el teu dia a dia", explica el director comercial de l'empresa, Jordi Miró.
La inauguració de les oficines de Berenguer Enginyers ha estat encapçalada pel gerent de l'empresa, Josep Verdaguer, la resta de socis i treballadors de la companyia i ha comptat amb l'assistència de Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona; Emili-Xavier Barba, en representació de la Cambra de Comerç de Girona; l'alcalde de Riudellots, Josep Lluís Santamaria; i Rubén Hernández, gerent de l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva.
La firma està especialitzada en enginyeria agroalimentària, tot i que també ofereix serveis per a altres processos industrials, comerços, hotels o habitatges, entre d’altres. L'empresa disposa d’una plantilla d'unes 30 persones entre enginyers, arquitectes, delineants, arquitectes tècnics, equip d’administració i vendes.
Segons explica Jordi Punseti, director financer de la companyia, esperen tancar l'any amb una facturació d'entre 1,5 i 1,6 milions d'euros, una xifra que s'ha mantingut estable en els darrers exercicis.
Principalment, Berenguer Enginyers treballa en projectes a les comarques gironines i al conjunt de Catalunya, malgrat que també elabora treballs a altres punts de l'Estat. En els últims mesos, per exemple, ha treballat amb l’empresa catalana Maheso, especialitzada en productes congelats, que va iniciar a principis del 2025 la construcció de la seva nova fàbrica a Garray, Sòria. El projecte ha estat dissenyat per la firma gironina Berenguer Enginyers, que també és l’encarregada de la direcció de l’obra durant el temps d’execució. S'espera que la construcció encara s'allargui uns mesos.
Berenguer Enginyers va començar a treballar en aquesta nova nau d’uns 14.000 m2 durant el 2024. En aquest projecte, que suposa una inversió de fins a 38 milions d’euros, ha treballat un grup de sis persones de l’empresa gironina.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot