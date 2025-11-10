Deleito inaugura un local al centre de Girona: "Suposa tornar als origens"
Els tres socis Alberto Gras, Gerard Moreno i Rai Recoder van decidir crear la cadena d’hamburgueses després de la seva participació a La Santa Market el 2021
La cadena d’hamburgueses catalana Deletio inaugura dijous que ve el nou local a Girona i comença la seva expansió després d’obrir una seu a Sabadell. Els tres socis fundadors Alberto Gras, Gerard Moreno i Rai Recoder expliquen com va començar la marca i els seus quatre anys de trajectòria al podcast Girona Valley número 70. Obrir la cadena al Carrer Nou amb l’Avinguda Sant Francesc suposa per als seus creadors, «tornar a casa, tornar als orígens, després de cinc anys, quan van decidir obrir a l’espai de La Santa Market de Santa Cristina d’Aro, a l’estiu del 2021». Va ser com una prova a la Costa Brava, per la qual recorden que es van arriscar, es van decidir de pressa per ser-hi i és, després de l’experiència, quan van decidir crear l’empresa. «Ens sentim molt representants per la nostra marca, que és gaudir de la vida», manifesten.
Els tres fundadors repassen la trajectòria de Deleito i les idees que han convertit la marca en un referent del sector per la creativitat d’Alberto Gras, que es va donar a conèixer per la seva participació al programa de televisió «MasterChef». «Arribar a Girona és molt més que créixer: és connectar amb el territori i amb les persones que donen sentit al nostre projecte», explica Gras, xef executiu i cofundador, que combina la direcció de l’empresa amb Gerard Moreno (gestió) i Rai Recoder (comunicació i màrqueting). Gras és el creador inquiet, l’ànima gastronòmica, a qui no li agrada ser a l’oficina i qui té cura de cada detall de la carta «destinada a un públic familiar» que, com a novetat, ja s’ofereix el pa sense gluten, a banda de les opcions veganes i vegetarianes.
«És veritat que nosaltres som barcelonins però venir a Girona és com tornar a casa. El nostre ‘claim’ per la campanya de Girona fa justícia a la nostra història: Ens heu vist néixer, ens heu vist créixer i ara tornem a casa», destaca Recoder en relació a Girona, la Costa Brava i també l’Empordà «perquè ens estimem molt aquesta zona i ser-hi és una satisfacció plena». Tot i que Deleito té un nom que enganxa, admeten que «la seva història és que no té història» i sí que donen importància al seu lema «benvinguts al cel, que vol representar la sensació de felicitats, estar amb els amics, en companyia», expliquen, sense descartar el servei a domicili.
Gras destaca el producte estrella. «Una de les coses per les quals ens diferenciem de la competència és perquè busquem un producte de qualitat, la carn, el pa, les sales... intentem que el producte i la marca tinguin molta presència», ressalta. I com seria l’hamburguesa de Girona o de la Costa Brava? La pregunta que intenta resoldre el xef barceloní però amb una idea clara a Girona: «No sé què dir... el que si m’agradaria posar (al menú) és el xuixo de Girona».
Amb relació la moda de les hamburgueseries, Recorder admet que el sector ha evolucionat molt en els darrers anys. «Ho ha fet de manera espectacular i el creixement ha estat exponencial perquè semblava que naixien hamburgueseries com bolets i moltes que van obrir també han tancat. El que es quedarà és el qui hagi fet les coses bé en un mercat tan competitiu com el nostre», prossegueix Recoder, que dona importància a les xarxes socials, els patrocinis, els esdeveniments, les «food trucks»... per crear una experiència considerada de 360 graus amb els clients i «fer una comunitat per poder-los fidelitzar».
Moreno destaca amb satisfacció la recent obertura de la seu a Sabadell, que és el fet pel qual han trigat més del previst a obrir a Girona. «És un local que ens va costar molt de fer a causa de les obres i la rebuda, en aquestes primeres setmanes, ha estat molt bona», avança, al mateix temps que explica que les rondes de finançament s’han fet perquè l’expansió de la cadena pugui anar més ràpidament. La idea de Moreno, però, és anar a poc a poc i «fer les coses ben fetes perquè no volem tenir un creixement desmesurat i descontrolat», tot i els futurs reptes el «pop up» a les pistes d’esquí del Formigal i Andorra, on es farà l’obertura de la primera franquícia.
