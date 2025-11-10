La fàbrica de Nylstar reprèn la seva activitat: un grup xinès produirà fils de niló
Zhejian Aixiner Stockings tanca un acord amb ACIN i la planta de Blanes tornarà a tenir activitat industrial amb 35 treballadors, majoritàriament antics empleats de la tèxtil
L’antiga fàbrica de Nylstar, a Blanes, reprendrà la seva activitat productiva després d'uns dos anys d’inactivitat. El grup xinès Zhejian Aixiner Stockings, especialitzat en la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic, reactivarà la producció de fils de niló a la històrica planta de l'abans coneguda com a SAFA. En una primera fase, la fàbrica comptarà amb 35 treballadors, la majoria dels quals són antics empleats de Nylstar.
La planta de Blanes serà la primera fàbrica del grup xinès fora del seu país, on concentra tota la producció. Aixiner considera que aquesta operació a l’actiu industrial de Blanes, fundat el 1923 i referent durant dècades en la fabricació de fils, "representa una responsabilitat cultural i històrica cap a la preservació del saber fer europeu".
La intenció del grup xinès és "modernitzar els processos industrials amb tecnologia avançada i impulsant-ne la sostenibilitat", segons explica Jian Yuan Ping, CEO del grup. De fet, Zhejian Aixiner Stockings havia estat client de Nylstar. "Com a antic client i ferm admirador de Nylstar, Aixiner ha entès que perdre la marca equivalia a perdre l’origen de la qualitat de la indústria mundial de les mitges de luxe", afirma Jian Yuan Ping.
La nova activitat industrial s’ubicarà a la nau principal del recinte de Nylstar, però la planta continua sent propietat d'Actividades Industriales Costa Brava, més coneguda com ACIN Recycling Metals, empresa amb seu a Riudarenes que es va fer càrrec de les instal·lacions en el marc del procés concursal. Aixiner hi desenvoluparà la seva producció de fils, mentre que ACIN manté un projecte propi per a la resta del complex, orientat a la gestió de residus i compatible amb el manteniment de l’activitat tèxtil.
Una nova etapa
L’arribada del grup xinès suposa una segona oportunitat per a una fàbrica emblemàtica del sector tèxtil. Nylstar va ser durant dècades un símbol de la indústria de la comarca de la Selva, amb centenars de treballadors i una producció exportada arreu del món. La seva crisi va culminar amb l’entrada en concurs de creditors el 2023.
L’operació de reindustrialització actual, ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, així com de la Direcció General d’Indústria. Aquest moviment és fruit de la compra dels actius de Nylstar per part d'ACIN, aprovada pel jutjat mercantil el 2024. L’empresa de Riudarenes va pagar 8 milions d’euros per les instal·lacions, després d’haver duplicat la seva oferta inicial de 4 milions. La proposta va rebre el vistiplau de l’administració concursal i del comitè d’empresa, que la van veure com l’única alternativa viable per mantenir activitat industrial a la zona.
ACIN es dedica a la gestió i valorització de residus i el seu objectiu era reconvertir part del recinte en una planta de reciclatge. El pla inicial preveia 75 llocs de treball i una inversió d’uns 30 milions d’euros, així com el retorn d’una part del deute que Nylstar mantenia amb l’Institut Català de Finances (2,7 milions) i amb l’Ajuntament de Blanes (200.000 euros).
Una història d'alts i baixos
La situació actual és un capítol més en la llarga història de la companyia. La tèxtil Nylstar era l’hereva de l’antiga SAFA (Societat Anònima de Fils Artificials), una empresa que es va constituir el 9 d’agost de 1923 i va arribar a tenir 2.500 treballadors. A finals de 1989 SAFA va passar a ser Rhône Poulenc Fibras i tan sols quatre anys després, el gener del 1994, es va fer pública la unió entre Rhône Poulenc i la italiana Snia Fibre per formar una nova societat, Nylstar.
La tèxtil va entrar en concurs de creditors l’any 2007. Tres anys després, el grup inversor Praedium, propietat d’Alfons Cirera, va obtenir, en la tercera subhasta judicial per Nylstar Espanya -les dues primeres van quedar desertes- el 100% de l’accionariat de la companyia.
Just abans del darrer concurs de creditors, la tèxtil va ser protagonista, i no precisament per bones notícies. El setembre del 2022, els sindicats van denunciar un retard en el pagament de les nòmines. Posteriorment, la companyia va començar a fer aturades de la producció per l’encariment de l’energia i, a finals d’any, la fàbrica de Blanes va anunciar que preveia acomiadar un 28% de la plantilla, 24 treballadors dels 84 que tenia l’empresa. Finalment, Nylstar va retirar l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), tan sols un dia abans del final de la negociació i sense previ avís. Posteriorment, l’empresa va anunciar que entrava en concurs de creditors.
