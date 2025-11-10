Incorporar lleguminoses a la rotació de cultius millora la qualitat del sòl i la seva productivitat
Afavoreix processos essencials per a la fertilitat i estabilitat del sòl
Jesús Domingo Martínez
Un estudi realitzat per investigadors d'Agrotecni, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat de Lleida (UdL), publicat a la revista Soil Use and Management, afirma que incorporar lleguminoses com el pèsol o la fava a la rotació de cultius millora significativament la qualitat del sòl i la seva productivitat. El treball demostra que incloure una espècie lleguminosa a la rotació incrementa la biomassa microbiana del sòl i afavoreix processos essencials per a la seva fertilitat i estabilitat, reforçant el paper de les rotacions en la sostenibilitat dels sistemes agrícoles.
Els resultats de l'estudi van mostrar que els camps amb lleguminoses prèvies van registrar una descomposició més ràpida dels residus del blat, acompanyada d'un augment notable en la biomassa microbiana i en l'activitat enzimàtica del sòl. Aquest increment de l’activitat microbiana afavoreix la transformació i estabilització de la matèria orgànica, contribuint a mantenir el sòl fèrtil i actiu. Segons els investigadors, la presència de lleguminoses millora la qualitat dels residus agrícoles, fent que aquests es converteixin en un millor aliment per als microorganismes del sòl.
Més disponibilitat de nitrogen
El pèsol, en particular, millora la disponibilitat de nitrogen i l'acumulació de matèria orgànica fins dos anys després del cultiu. Els investigadors expliquen que aquest alliberament més gran de nitrogen durant la descomposició dels residus de blat podria justificar per què els beneficis de les lleguminoses es prolonguen més enllà d'una campanya.
L'estudi conclou que la rotació de cereals amb lleguminoses és una pràctica agronòmica sostenible que millora la qualitat i la fertilitat del sòl, afavoreix la mineralització del nitrogen i redueix la dependència de fertilitzants químics. Els efectes positius sobre el sòl es mantenen fins dos anys després del cultiu de la lleguminosa, cosa que la converteix en una estratègia eficaç i duradora per promoure sistemes agrícoles més resilients i sostenibles.
