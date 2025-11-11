Premi a la Innovació, a l’Excel·lència i al Compromís Social en la Indústria Farmacèutica
Adamed Laboratorios: Ciència útil per a la salut de tots
Adamed Laboratorios impulsa una innovació farmacèutica responsable i sostenible, centrada a millorar la salut pública i a desenvolupar teràpies més eficaces i accessibles
BeContent
Rebre el Premi a la Innovació, a l’Excel·lència i al Compromís Social en la Indústria Farmacèutica ha suposat per a Adamed Laboratorios un suport simbòlic i estratègic a l’esforç col·lectiu del seu equip a Espanya. Així ho expressa Francisco Javier Domingo, Corporate Affairs Head de la companyia: «Aquest guardó valida la nostra aposta per la innovació com a maneta de canvi en la indústria farmacèutica i reforça la nostra visió de contribuir activament a la salut pública».
Més enllà del reconeixement, el premi arriba en un moment clau, marcat per importants reptes per al sector. Entre ells, la possible modificació de la Llei del Medicament, la disparitat en l’accés a tractaments entre comunitats autònomes o la necessitat d’adaptar la legislació a la realitat sanitària actual. Des d’Adamed, creuen fermament que «la indústria ha de ser un interlocutor indispensable en qualsevol canvi del marc regulatori», no només per aportar coneixement i experiència, sinó per contribuir a un sistema més equitatiu i sostenible.
També s’enfronten a desafiaments interns: mantenir el seu lideratge en innovació, desenvolupar noves formulacions terapèutiques, optimitzar els processos mitjançant digitalització i respondre al creixent nombre de malalties cròniques. Per a Adamed, aquests reptes són també oportunitats de transformació.
Innovació farmacèutica per a una medicina més pròxima
Adamed Laboratorios enfoca el seu futur des d’una perspectiva clara: consolidar-se com un referent a Espanya, expandir-se internacionalment i continuar investigant. «Volem desenvolupar teràpies més eficaces, accessibles i còmodes per als pacients. Això inclou noves vies d’administració, combinacions multicomponent o millores en l’adherència terapèutica», explica Francisco Javier Domingo.
Per això, la companyia compta amb més de 200 científics a Europa que treballen en el desenvolupament de medicaments innovadors i genèrics d’última generació. A més, les seves instal·lacions d’R+D se situen entre les més avançades del continent. En aquest ecosistema, la digitalització també ocupa un paper rellevant, igual com l’aposta per una medicina personalitzada que respongui a l’augment de malalties cròniques.
Una de les seves últimes novetats al mercat espanyol és un tractament finançat pel Sistema Nacional de Salut per deixar de fumar, una aposta que respon a una necessitat urgent catalogada per l’OMS com a epidèmia. «Aquest tipus de teràpies no només milloren la salut individual, també tenen un impacte social i econòmic molt rellevant».
Adamed aposta fermament perquè la innovació no es quedi només al laboratori. Els seus productes busquen millorar aspectes reals de la vida del pacient: accessibilitat, comoditat i eficàcia, sense deixar de banda la sostenibilitat dels sistemes de salut on opera.
De Polònia a Espanya: una filosofia que traspassa fronteres
Adamed Pharma va néixer a Polònia el 1986 gràcies a la visió del doctor Marian Adamkiewicz, que va apostar per la investigació i el desenvolupament com a motors per transformar la medicina. Amb aquesta mateixa filosofia, Adamed Laboratorios va començar la seva etapa a Espanya el 2009. «L’objectiu era clar: traslladar al mercat nacional l’experiència internacional del grup i oferir medicaments diferenciats en un entorn competitiu com l’europeu», explica el Corporate Affairs Head.
Des d’aleshores, la filial espanyola ha aconseguit consolidar-se com un soci rellevant per al sistema sanitari, amb un portafolis que inclou més de 20 molècules en àrees clau com la psiquiatria, neurologia, cardiologia i oncologia, amb especial focus en el càncer de mama. «El nostre compromís és que aquestes teràpies arribin al nombre més gran de persones possible, treballant sempre de la mà amb professionals sanitaris i adaptant-nos a les necessitats reals del sistema», afegeix.
Aquesta aposta es tradueix també en producció responsable, selecció rigorosa de matèries primeres i una forta inversió local que genera ocupació qualificada. «Volem continuar generant valor a Espanya, reforçant la nostra presència i contribuint al benestar de la societat».
Adamed Laboratorios
Adamed Laboratorios forma part d’Adamed Pharma, companyia farmacèutica i biotecnològica fundada a Polònia el 1986. Present a Espanya des del 2009, la seva activitat se centra en la investigació, desenvolupament i comercialització de medicaments originals i de valor afegit en àrees com la psiquiatria, neurologia, cardiologia i oncologia. Compta amb més de 200 científics a Europa, instal·lacions de R+D de referència i una ferma aposta per la innovació, la sostenibilitat i l’accessibilitat terapèutica. Amb un enfocament centrat en el pacient i la col·laboració amb professionals sanitaris, Adamed busca millorar la salut pública i contribuir a un sistema sanitari més just.
