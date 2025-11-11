Brussel·les estudia "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies de cara a Nadal
El comissari europeu de Pesca diu que "l'esforç" del sector es "reflectirà" en les quotes per al 2026
El comissari europeu de Pesca, Costas Kadis, ha anunciat que la Comissió Europea treballa en "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any i cobrir així les necessitats de cara el període de Nadal. Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas. Segons Kadis, l'executiu farà un anunci respecte de la qüestió "molt aviat" amb l'objectiu que el sector compti amb "alguns dies addicionals" per treballar enguany. El comissari europeu també ha afirmat "l'esforç" dels pescadors per fer més sostenibles les seves pràctiques es "reflectirà" en la proposta de quotes pel 2026.
L'anunci de Kadis respecte de les possibilitats de pesca per aquest any arriba després que fonts del govern espanyol avancessin la setmana passada a l'ACN que es podia produir una flexibilització de la situació per tal que el sector pugui sortir a la mar més dies abans que acabi l'any.
Per aquest 2025, la Comissió Europea va atorgar unes quotes que, en funció de la mida de les barques, oscil·laven entre 100 i 130 jornades de treball. Una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar un de cada tres dies. De fet, la meitat dels pescadors d'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar, segons dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, i si Brussel·les no ofereix més dies, no podran sortir més a la mar fins l'any que ve.
La possibilitat que Brussel·les permeti sortir a pescar més dies s'ha obert arran d'un informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca de la Comissió Europea que indicava que l'estat de les espècies de referència al Mediterrani occidental havien millorat clarament els darrers anys.
Cal tenir en compte que les quotes es van imposar a partir d'informes del 2022, però ara la situació del mar hauria canviat. A inicis d'any, Kadis ja es va comprometre a què si les espècies estaven millor, atorgaria dies addicionals als pescadors espanyols.
El conseller d'Agricultura i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat l'anunci fet pel comissari europeu. "Des del primer dia, amb el sector pesquer, hem instat la Comissió a què replantegi les seves polítiques. Ara, esperem que les paraules es converteixin en un fet", ha dit en un missatge a X.
Quotes pel 2026
De cara a les quotes pel 2026, aquestes es discutiran i aprovaran en una reunió entre els ministres d'Agricultura i Pesca dels 27 a Brussel·les el pròxim mes de desembre. "Reconec plenament els esforços del sector i d'Espanya per aplicar pràctiques més sostenibles. I, de fet, els seus esforços ja han començat a donar fruits. Les dades científiques per aquest any són molt millors que l'any passat", ha dit el comissari europeu.
"La meva intenció és que això es reflecteixi en la nostra proposta per a les possibilitats de pesca del 2026. Per descomptat, sempre respectant l'evidència científica", ha afegit. Tanmateix, Kadis ha dit que "donar més dies de pesca al sector" seria "el més fàcil" per satisfer "temporalment" el sector i ha subratllat que les quotes "han de respectar el que diuen els científics".
Segons ha dit, la nova proposta també inclourà un mecanisme de compensació igual que enguany i les mesures adoptades pel sector en els últims mesos "també comptaran" en les noves quotes.
Nou acord de pesca amb el Marroc
D'altra banda, Kadis també ha dit que la Comissió Europea proposarà als estats membres negociar un nou acord comercial amb el Marroc després que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) anul·lés fa un any els acords comercials i pesquers en considerar que vulneraven els drets del Sàhara Occidental.
